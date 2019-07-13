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Александр Олешко: «Всегда увожу из Витебска какого-нибудь советского Деда Мороза ватного»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чувство дружбы и семейности на «Славянском базаре» на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Напарник белоруски Ольги Рыжиковой – российский телеведущий Александр Олешко. Беседа с артистом – очередное доказательство: на фестивале нет слов «звездность» и «статус».
Александр Олешко, заслуженный артист Российской Федерации:
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Новости Беларуси. Чувство дружбы и семейности на «Славянском базаре» на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напарник белоруски Ольги Рыжиковой –...
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