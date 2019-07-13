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Александр Олешко: «Всегда увожу из Витебска какого-нибудь советского Деда Мороза ватного»

14.07.2019 19:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чувство дружбы и семейности на «Славянском базаре» на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напарник белоруски Ольги Рыжиковой – российский телеведущий Александр Олешко. Беседа с артистом – очередное доказательство: на фестивале нет слов «звездность» и «статус».

Александр Олешко: «Всегда увожу из Витебска какого-нибудь советского Деда Мороза ватного»

Александр Олешко, заслуженный артист Российской Федерации:
Я всегда хожу в город мастеров и всегда увожу из Витебска какого-нибудь советского Деда Мороза ватного. Сегодня зашел в магазинчик и увидел картонного Деда Мороза – собираю просто их.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Люди в материале: Александр Олешко
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Чувство дружбы и семейности на «Славянском базаре» на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напарник белоруски Ольги Рыжиковой –...
 
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