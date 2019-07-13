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Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?

14.07.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Концертные площадки «Славянского базара» были заряжены васильковым настроением гораздо раньше официальной точки отсчета фестиваля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Артисты стараются приехать пораньше, чтобы прогуляться по улочкам Витебска и купить сувениры. Руслан Алехно, кстати, всегда увозит частичку атмосферы домой.

Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?

Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:
В свободные дни я с удовольствием гуляю по городу мастеров и испытываю какие-то радостные события, эмоции, приобретая вещи своим близким. Каждый год приобретаю разные сувениры. Какие-то картины, может быть, статуэтки из глины, либо просто какие-то поделки из соломы. Все зависит от настроения.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Люди в материале: Руслан Алехно
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Концертные площадки «Славянского базара» были заряжены васильковым настроением гораздо раньше официальной точки отсчета фестиваля, сообщили в...
 
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«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ
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