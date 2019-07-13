|
Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Концертные площадки «Славянского базара» были заряжены васильковым настроением гораздо раньше официальной точки отсчета фестиваля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Артисты стараются приехать пораньше, чтобы прогуляться по улочкам Витебска и купить сувениры. Руслан Алехно, кстати, всегда увозит частичку атмосферы домой.
Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Концертные площадки «Славянского базара» были заряжены васильковым настроением гораздо раньше официальной точки отсчета фестиваля, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)