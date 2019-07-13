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«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

14.07.2019 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар», который вот уже в 28-й раз открылся в Витебске, – это гордость. Причем гордость не только Беларуси, но и всего славянского мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Ответ творческих людей на распад великой многонациональной страны – пожалуй, лучше и не скажешь. Александр Лукашенко говорит с главной сцены Летнего амфитеатра в Витебске с завидным постоянством, что только подчеркивает высокий статус культурного события.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Здесь никто не наступает на горло чужой песне – все участники, среди которых множество народных и заслуженных, но главное любимых зрителями артистов, поют о главном: о любви, о счастье, о дружбе, о Родине. Здесь ярким светом горят уже известные и зажигаются новые звезды. А значит, как раз это нам и нужно.

Корреспондент Кристина Федорович – о культурном событии цвета василька.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Кристина Федорович, корреспондент:
Всю неделю мы, журналисты, без остановки охотимся за эксклюзивом на бэкстейджах, в коридорах и даже на улице, чтобы картинка сложилась по обе стороны сцены. В таком режиме нон-стоп живет Летний амфитеатр, да чего таить – весь Витебск, который поистине стал центром притяжения.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Музыка, как в той песне, нас связала, а дороги привели в северную столицу Беларуси. «Славянский базар» на этой неделе взял самую высокую ноту и, конечно, зажег. И речь не только о танцах, а прежде всего о звездах и зрительских сердцах.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Случай, когда то самое сердце (правда, не из чистого золота) у поклонниц буквально выпрыгивает. Всему виной – покоритель миллионов женщин Стас Михайлов.

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На базар приехал с юбилейным концертом «Все для тебя». И слово сдержал – отдал действительно всю энергетику залу, да так, что с первых нот амфитеатр превратился в один большой танцпол.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Знаете, я очень сильно просто обалдела на самом деле от того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни.

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Зарядить эмоциональную батарейку до максимума можно не только со сцены. Околофестивальная жизнь кипит и днем, и ночью. Это и знаменитый город мастеров, гуляя по которому можно легко потерять счет времени, и уличные музыканты, фотозоны, выставки, перфомансы – просто все, чего душа может только пожелать.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Все же на фестивале есть и нотка серьезности. Или скорее груз ответственности? Благодаря песенному конкурсу на небосклоне появляются новые звезды. Как раз на неделе звездочка уже зажглась. Наша Ксения Галецкая завоевала Гран-при. Конкуренция была, прямо скажем, недетская – выступали представители 21-й страны.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

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Эстафету как раз вчера подхватил и взрослый конкурс. Наш Ваня Здонюк открывает оба дня. Кто знает – может, цифра «1» фигурирует неспроста. Об этом пока говорить рано. К тому же поддержка домашних стен – штука мощная.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Иван Здонюк, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):
Невероятные эмоции я сейчас испытываю, потому что очень тепло принял зал, зрители – я даже на это не рассчитывал. Все подпевали вместе со мной «Кучаравую» (подробнее здесь). Поддерживаю всех конкурсантов сейчас, держу за каждого кулачки. Но, конечно же, впереди еще второй конкурсный день, и все еще может быть.

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На одной из репетиций мы встретили Женю Курчича – того самого парня, что в 2018 году вошел в пятерку лучших. За Ваню переживает больше, чем тогда за себя.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:
У Вани все получится, я очень надеюсь, потому что он очень талантливый, очень харизматичный. Во-первых, это один из моих студентов.

О силе духа здесь говорить не приходится. Для Китая это дебют, да и к тому же планка сходу поставлена высокая – «Катюша».

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Сыин Ли, участница XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Китай):
Для нас русский – очень сложный язык, особенно «р» и «ш». Но я старалась, учила, мне помогали мои коллеги. Старалась максимально выложиться, насколько можно.

В далеком 1993-м Таисия Повалий тоже приехала покорять Витебск как участница песенного конкурса. А уехала первой в истории фестиваля обладательницей Гран-при. Спустя 26 лет – в день открытия 28-го «Славянского базара» – на площади звезд появился именной василек Таисии Повалий. Певица призналась, что Беларусь – ее творческая родина.

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Узнаёте? Архивные кадры: 26 лет назад Таисия Повалий выступила на «Славянском базаре» в Витебске

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Таисия Повалий получила специальную награду из рук Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии фестиваля – к слову, на самом ожидаемом шоу.

Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси

Красной нитью через все трехчасовое представление прошли темы любви, дружбы и семейных ценностей. Именно за такую поистине домашнюю атмосферу и гостеприимство Александра Лукашенко благодарили все артисты.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Долгие годы фестиваль проходит под патронатом Президента. Немногие знают, что уже ставшего брендом «Славянского базара» могло не быть. В конце 90-х его хотели проводить без постоянной прописки. В музыкальный фестиваль тогда поверил Президент Александр Лукашенко. И как итог – сегодня праздничное настроение в городе на Двине не может испортить ничто, даже такой привычный дождь. Как отметил глава государства, под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

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Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля. На «Базаре – 2019» фестивалят артисты из 42 стран. Получается такая мультикультурная площадка с важной отметкой «Сделано в Беларуси».

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Их творческая деятельность началась полвека назад, а британский музыкант Пол Маккартни однажды сказал: «Дайте мне песняров, и я переверну весь мир». По традиции на «Славянке» показывают, насколько крепки узы дружбы Беларуси и России. Финальный аккорд Дня Союзного государства в 2019 году – концерт ансамбля «Песняры».

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«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Один из самых трогательных моментов концерта – рождение новой семьи. Артур Михайлов – солист ансамбля – сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

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Хедлайнеры – группа «НА-НА», Самоцветы, Ace Of Base и еще более трех десятков артистов, которые приехали сюда не ради очередного плюса напротив выступления – они приехали разделить домашнюю атмосферу с каждым зрителем.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Группа Viva:
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«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

«Базару» 28 лет, но с возрастом он не стареет, а лишь добавляет в копилку новые традиции, расширяет географию и просто каждый год позволяет прочувствовать колорит, который на словах передать трудно.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Кристина Федорович:
Вот так ярко и громко заканчивается очередной день «Славянского базара» – как, собственно, наш обзор произошедшего за неделю. К сожалению, слово «заканчивается» уже завтра коснется и самого фестиваля. Но, как бы ни было грустно, можно с уверенностью сказать, что у всех собравшихся здесь васильковое настроение сохранится до следующего года. А пока есть возможность – будем наслаждаться.

Люди в материале: Кристина Федорович, Иван Здонюк, Евгений Курчич, Сыин Ли
 
Теги: Витебск
 
 
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