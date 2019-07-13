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В Освенциме для многих смерть воспринималась как счастье: забытые жертвы II Мировой войны в Беларуси
Источник материала: Партизан
С 8 по 12 июля Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау провел ежегодную международную школу-экспедицию по устной истории, посвященную исследованию темы Второй Мировой войны и сохранению памяти о ней.
Основная тематика исследования - стратегия выживания во время войны, преступления против человечности и забытые жертвы войны.
Участники школы-экспедиции записали интервью с различными категориями жертв войны, которые сейчас проживают в Минске и которые стали очевидцами трагических событий оккупации Беларуси.
Среди респондентов - бывшие узники гетто и концлагерей (Озаричи, Маутхаузен, Линц и др.), военнопленные и др.
Екатерина Викторовна Липницкая 1937 г.р., имеет классический опыт войны: ее вместе с отцом и старшей сестрой Стасей в 1943 г. задерживают немцы. Их с несколькими жителями деревни Антоново Ушачского р-на Витебской обл. привезли сначала в Лепель, оттуда - в Витебск и конечной точкой назначения стал Освенцим (Аушвиц).
Липницкая Екатерина Викторовна, бывший узник концлагеря Освенцим
Семья поддерживают тесную связь с партизанами, и, пытаясь нажать на отца, в отношении Екатерины применяли физическое насилие в Лепельском лагере.
Со слов респондентки, они до последнего верили, что их спасут партизаны. В Витебске эта надежда окончательно умерла.
Полосатая одежда Освенцима - это было самое ужасное для девушки. Даже родив своих детей после войны, она не могла видеть полосатую одежду - ей становилось плохо.
В Освенциме для многих смерть воспринималась как счастье.
Из троих человек живой осталась только Екатерина - ее через некоторое время отправили в Потулицы. В этом лагере дети работали по 12 часов. Кормили мало: стакан воды и кусок хлеба. Детей ставили по два человека и каждый должен был брать порцию со своей стороны. Одному мальчику показалось, что соседний кусок хлеба больше, и он взял его. Конвой, в целях воспитания, расстрелял его перед всеми.
Порядковый номер на руке Екатерины Викторовны Липницкий, "подарок" из Освенцима
Самым известным респондентом, записанным во время экспедиции, стал Арон Бельский.
Арон Бельский вместе с женой Генрикой
Позже собранный материал будет размещен в архиве свидетелей Исторической мастерской и БАВГ, а также использован для дидактических целей музейной педагогики Беларуси.
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В Освенциме для многих смерть воспринималась как счастье: забытые жертвы II Мировой войны в Беларуси
С 8 по 12 июля Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау провел ежегодную международную школу-экспедицию по устной истории, посвященную...
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