Турагенты призвали коллег бороться с "хитрыми клиентами", об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций.





Речь идет о ситуации, когда клиент просит подобрать тур в одном агентстве, а покупает его в другом – там, где предлагают выгодную скидку. В одном из агентств разместили объявление для клиентов, в котором сообщили, что намерены бороться с таким положением дел.





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"Мы не инфолиния и не консультационный центр, и мы не можем подбирать варианты отдыха для тех, кто не планирует продолжать работать именно с нами. Поэтому с 01.07.2019 года подбор тура для тех, кто с нами еще не отдыхал, платный – 50 рублей", - сказано в объявлении для клиентов.





В агентстве отмечают, что, в случае оформления тура эти деньги будут включены в стоимость.





"А если вы купите в другом месте предложенный нами вариант, (деньги - Sputnik) будут потрачены на успокоительное для менеджера", - пишут в объявлении.





Агентство рассчитывает найти понимание у коллег. Там полагают, что сложившаяся ситуация "толкает белорусский туристический рынок в пропасть", лишая профессионалов возможности зарабатывать.





Плату за туруслуги многие агентства начали отменять после 2011 года, когда отменили лицензии. В погоне за клиентами многие фирмы начали практиковать бесплатный подбор тура.





"Из-за начавшейся эпидемии скидок клиенты стали вести себя следующим образом – подбирать тур в одном агентстве, там, где работают опытные, профессиональные менеджеры, а покупать там, где дают большую скидку. В результате, настоящие профессионалы теряют свои деньги, работая бесплатно", - рассказывает директор агентства, которое выступило с инициативой вернуть платный подбор тура.









Агентство: "Это очень обидно и неправильно"





Инициаторы вернуть на рынок услугу платного подбора туров считают, что если несколько сотен агентств присоединятся к инициативе, ситуация войдет в нормальное русло. Плату с постоянных клиентов обещают не брать, речь идет лишь о новых туристах, которые пришли без рекомендации.





"В том случае, если они покупают тур, эти 50 рублей включаются в стоимость тура. Также мы не берем плату за подбор с тех, кто лично приходит к нам в офис – даже если в результате тур не забронирован. Ведь продажа может получиться не всегда – возможно, есть какая-то недоработка менеджера. Но, честно говоря, клиенты, которые просто ходят по рмам в поисках большей скидки или бесплатного подбора, – сразу видны, опытный менеджер их замечает практически с порога", - говорят в агентстве.





Там пояснили, что инициатива направлена главным образом против тех, кто рассылает заявки на подбор онлайн.





"Сегодня нам важно, чтобы отсеялись клиенты, которые целенаправленно приходят в офис или стучатся в мессенджеры с тем, чтобы выбрать тур у нас, а купить у того агента, который не обладает знаниями, зато готов отдать чуть ли не всю свою комиссию. Ведь иногда менеджер несколько дней или неделю работает с клиентом, а потом узнает, что турист забронировался в другом агентстве. Это очень обидно и неправильно!" – говорят в агентстве.



