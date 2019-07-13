Романчук: «Терпилы из народа» могли бы за день снести ту систему, которая гробит их будущее









Ярослав Романчук дал беспощадную характеристику «терпилам из народа».





— Из тех, кто убеждённо говорит «Можа, так i трэба?» Кто уверен, что пенсии платит президент/государство. Кто считает, что свобода — это хаос и вседозволенность, — написал экономист. — Кто завидует и презирает предпринимателей и людей успеха, потому что «честно заработать первый миллион невозможно». Кто безропотно соглашается с принудительной подпиской на госСМИ, с принуждением к сбору макулатуры/металлолома/шин/масел.

Кто заражает апатией всех вокруг своим «Всё равно обманут». Кто верит Путину/Лукашенко, что либерализм — это сплошная аморалка, агрессия гейропа и пиндосия. Кто не читает умные, толстые книжки, длинные статьи, потому что «слишком много букафф».





Кто верит, что репрессии, агрессия и поражение прав людей — это не про него. Он ведь особый, и за ним никогда не придут. Кто слишком ленив/испуган/невежественен, зомбирован, чтобы выразить свою гражданскую позицию лайком, перепостом или подпиской на страницы защитников Свободы.









По мнению эксперта, таких людей в Беларуси около шести миллионов.





— Они могли бы за день снести ту систему, которая гробит их настоящее и будущее. Но для этого нужно было бы собраться в одном месте, поддержать одну идею и её команду. Нужно было бы признать, что король голый, а его свита обнаглела и завралась. Нужно было бы, наконец, признать свою вину в виде инертности, пассивности и непротивлении злу и насилию.





Белорусский Левиафан спокоен. Такой сценарий практически невозможен, потому что под 90% населения продолжают считать, что государство должно им бесплатное образование, здравоохранение, работу, кредиты, жильё и прочие блага. Давно развалился Советский Союз. Слепому очевидно, что белорусский авторитарный Совок/Госплан крайне неэффективный и деморализующий. Но, как говорят острые на язык мудрецы, усяруся, а не навучуся, — заключил Романчук.



