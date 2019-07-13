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Случчане стали призёрами на «Славянском базаре» в Витебске

14.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчане стали призёрами на «Славянском базаре» в Витебске

Студия танца «Импульс» средней школы №11 города Слуцка под руководством Цейко Галины Викторовны заняла третье место на конкурсе танцев, проходящем в рамках 28 международного фестиваля искусств «Славянский базара».

В международном фестивале Dream Dance Fest приняли участие 133 коллектива из Беларуси, России, Украины, Армении, Узбекистана, Греции и даже Китая - в возрастных группах от 3 до 60 лет.

По итогу выступления с номером «Коррида» танцоры из слуцкой 11-й школы были награждены дипломом лауреата III степени в номинации «народный танец». Сегодня ребята возвращаются домой.

Случчане стали призёрами на «Славянском базаре» в Витебске




Slutsk-Gorod.by

 
 
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Студия танца «Импульс» средней школы №11 города Слуцка под руководством Цейко Галины Викторовны заняла третье место на конкурсе танцев, проходящем в рамках 28...
 
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