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Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Расскажем о подготовке к Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет уже в шестой раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Планируется более 600 участников. Акцент – на едином культурном и гуманитарном пространстве двух народов.
Регионы Синеокой на предстоящей неделе со своими предложениями пришвартуются на берегах Невы. Кооперационные идеи, наработки по совместным предприятиям и чаяния по увеличению товарооборота.
Несмотря на пучину экономических вызовов, дружеские связи монетизируются в проекты благодаря нашему Совету Республики и российскому Совету Федерации. В Беларуси за наполнение экономического фарватера интеграционного пути отвечает торгово-промышленная палата.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Из окон Кремля весь потенциал большой России разглядеть сложно. А вот Беларусь разглядела практическую пользу в интеграции регионов.
Наш Президент не стесняется, несмотря на свою статусность, встречаться с главами российских регионов. Кооперация между условным Брестом и Владивостоком позволяет от Буга до Тихого океана наполнять поток товарооборота. Пример: если дивидендами I Форума регионов стали соглашения на несколько миллионов долларов, то V собрал полмиллиарда долларов.
А предстоящий VI должен стать вообще историческим по масштабности – 250 представителей Беларуси: от мэров крупных городов до предпринимателей средней руки. В северной столице соседней России организаторы форума хотят подогреть интерес бизнеса к межгосударственным экономическим связям.
Ещё одна особенность форума – сплочение молодежи и усиление гуманитарной интеграции. В симбиозе этих двух направлений первые шаги сделали исторические факультеты ведущих вузов. У БГУ и МГУ – совместная магистратура. А у магистрантов – сразу два диплома и багаж знаний главных альма-матер двух стран.
Александр Кохановский, декан исторического факультета Белгосуниверситета:
На этой встрече ректоров предполагается подписание аж 18 соглашений. А вот договоренность между БГУ МГУ уже реализуется с этого года. Программы готовы, сама учебная технология отшлифована. Это пока экспериментальный проект, но с большими амбициями. Хотя у исторических школ Минска и Москвы порой свои взгляды на одни и те же исторические события.
Андрей Прохоров, доцент исторического факультета Белгосуниверситета:
Вот пускай в университетских аудиториях и проходят исторические споры через призму мировосприятия профессуры без розовых очков на события, факты и людей. Как это делал Печета, изучая историю южных славян сначала в Минске, а затем в Москве.
Проект под пристальным взглядом основателя БГУ должен стать академической альтернативой политическим склокам. Первые магистранты займутся изучением белорусской диаспоры в России.
Соглашений между администрациями регионов Беларуси и муниципалитетами России с каждым годом становится все больше, а экономические связи – крепче.
Анатолий Исаченко, председатель Минского облисполкома:
Владимир Улахович:
В планах центральной области Беларуси – сблизиться в экономическом плане с российскими регионами от Урала до Приволжья. А Брест для Калининграда во всех смыслах ближе материковой России. Теперь это закрепят ещё одним соглашением. Кстати, мэр бывшего Кенигсберга любит отдыхать в Беловежской пуще.
Открыть новые туристические маршруты между жителями двух государств – ещё одна задача VI Форум регионов. Одно из направлений – промышленный туризм. Но россиян впечатляют не только сохраненные Беларусью советские ГОСТы и заводские бренды, а наша современная IT-сфера. Предложение Беларуси – цифровизация совместного товарооборота.
Владимир Улахович:
Инновации, помноженные на промышленные гиганты и возведенные в кооперационную степень. На этом поприще есть, где развернуться даже самым огромным грузовикам.
Беларусь производит необходимую в России технику, используя в том числе ее же компоненты. А теперь среди трендов рынка – инновационные продукты. И здесь без белорусских технологий движение вперёд затруднено.
Сергей Лесин, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:
На IV Форуме регионов в Москве белорусские товары лично рекламировала Валентина Матвиенко. Вумен российской политики рассказала журналистам о качестве нашей обуви. Председатель Совета Федерации даже прикупила себя парочку-другую.
Действительно, Форум регионов – это проторенная тропа для экономической интеграции. А потенциал шестой встречи в северной столице России – дальнейшее потепление отношений между регионами, а может, и столицами.
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Кооперационные идеи, промышленный туризм и гуманитарная интеграция. В чём особенность VI Форума регионов Беларуси и России?
Новости Беларуси. Расскажем о подготовке к Форуму регионов Беларуси и России. Он пройдет уже в шестой раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Планируется более...
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