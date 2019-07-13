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Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В последнее время то и дело появляются сообщения об аномальных погодных явлениях. Не будем о катастрофах – возьмем изнуряюще жаркий июнь и неприветливо холодный июль нашего с вами лета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Синоптики то и дело публикуют долгосрочные прогнозы относительно глобального потепления. Но это как в анекдоте про динозавра: может, будет, а может – нет. Другое дело – люди, работающие на земле, которые с изменениями климата сталкиваются каждую посевную и уборочную.
По длине початка, нитей эта кукуруза уже цветет пять дней. Кукурузы в этом году развитие очень хорошо шло. Задержало немножко наступление фаз отсутствие осадков. Если бы сложилось удачно по осадкам, она бы зацвела на четыре-пять дней раньше.
«Роман» с царицей полей у Леонида Шиманского длится уже четверть века. Говорит, когда-то никто не верил, что в Беларуси будет возможно получить зерно кукурузы. Теперь эти поля под Мозырем – малая родина десятка чисто белорусских гибридов. Семена родительских линий отсюда разъезжаются по всей стране. Это самый северный центр селекции кукурузы на планете.
Александр Добриян, корреспондент:
Взойти на трон царице полей в Беларуси помогли селекция и климатические изменения. Кукуруза гораздо лучше приспособлена к жаре и отсутствию осадков, чем привычные нам злаки – рожь, пшеница, овес или ячмень.
Леонид Шиманский, директор Полесского института растениеводства НАН Беларуси:
Второй год подряд безводье бьет по урожаям зерновых: в 2019 году в Гомельской области засуха уничтожила 73 тысячи гектаров – 8 % посевов! В этих условиях кукуруза – это не только силос. В 2018-м 40 % зерна, выращенного в регионе, – зерно кукурузы. В нынешнем году посевы предусмотрительно удвоили и не прогадали.
Елена Филипович, заместитель начальника управления Гомельского облисполкома:
В ближайшем будущем на песчаных полях юго-востока все чаще будет встречаться еще более засухоустойчивый вид – сорго. Первый отечественный сорт уже проходит испытания. По сахаристости этот злак сравним с сахарным тростником, а прирост зеленой массы достигает 1000 центнеров с гектара.
Владимир Копылович, заведующий лабораторией кормопроизводства Полесского института растениеводства НАН Беларуси:
Однако потепление далеко не всегда означает проблемы. Больше тепла для растений означает более высокую продуктивность – главное, чтобы хватало влаги и питательных веществ в почве.
Например, на более плодородных землях юго-запада страны потепление добавило урожайность на традиционных зерновых. Кроме того, здесь уже экспериментируют с виноградом и арбузами. Например, в Новоселках своя бахча есть уже у десятка сельчан. Первопроходцем 9 лет назад был Петр Гурич.
Петр Гурич, житель агрогородка Новоселки:
Брестская область, вот эта южная часть – Малоритский, Кобринский районы – более походящая для выращивания арбузов: песчаные почвы, юг, тепло, влага. Растут арбузы довольно неплохие. До 10 (килограммов – прим. ред.), был самый большой 16,3.
И если арбузы пока не играют ключевую роль в экономике аграрной отрасли региона, то высокопродуктивные яблочные сады уже раскинулись на тысячи гектаров. Деревья высаживают на самых плодородных землях, ухаживают круглый год, но и прибыль с фрукта тоже внушительная. Две трети урожая уходит на экспорт.
Николай Остапович, управляющий отделением садоводства ОАО «Агро-сад «Рассвет»:
В соседней Гродненской области ставку делают на сахарную свеклу. В хозяйствах признаются: именно эта культура не первый год залог их благосостояния. Регион – главный поставщик сырья на белорусские сахарные заводы.
Виктор Кузьмицкий, главный агроном СПК имени И. П. Сенько:
Летняя засуха заставила Виктора Кузьмицкого поволноваться, ведь сахарная свекла для его хозяйства золотая жила. Урожайность на этом поле почти 900 центнеров с гектара. Одно только это хозяйство отгружает корнеплодов больше, чем отдельные районы. Культура требует особого внимания, но дело прибыльное. Уже сейчас все говорит о том, что в этом сезоне хозяйство будет в плюсе, а значит, и чай у белорусов будет сладким.
На это время очень хорошая.
Для Витебской области стратегический корнеплод, а точнее клубень – картофель. Урожаи «второго хлеба» белорусов здесь самые высокие в стране. В одном только Толочинском районе в 2018 году собрали 37 тысяч тонн. А в связи с потеплением для возделывания этой культуры север страны и вовсе идеальное место. Дело в том, что при температуре воздуха в +25ºС картофель прекращает рост, а при +30ºС растение и вовсе начинает деградировать. Например, на юге Беларуси из-за июньской жары на полях клубней ранних сортов на 70 % меньше нормы. На севере же наоборот большие виды на урожай.
Андрей Балыш, директор Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:
Восток – дело тонкое, словно шелк (в случае Беларуси – лен). Культура, которую нередко приравнивают к национальному достоянию, недаром нежно-голубые цветки красуются на белорусском гербе. Особое внимание белорусскому шелку – на полях Могилевской области.
В помощь аграриям целый арсенал современной отечественной спецтехники – льнотеребилки, комбайны, пресс-подборщики. Результат соответствующий – длина стебля в среднем метр. А это залог качества конечного продукта – гибкость и прочность будущего волокна. Кстати, предпочтение здесь отдают отечественным сортам, которые гораздо лучше адаптированы к местным условиям.
Дмитрий Павлюченко, главный агроном ОАО «Горкилен»:
Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лен на востоке. Природа все четче определяет аграриям специализацию и заставляет задуматься чуть больше, чем на один сезон вперед. Вести хозяйство в условиях климатических перемен непросто, но у белорусов получается. В помощь современным технологиям и достижениям ученых многовековой опыт жизни в зоне рискованного земледелия.
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Кукуруза и арбузы на юге, картофель на севере, лён на востоке: как белорусские аграрии адаптируются к изменениям климата
Новости Беларуси. В последнее время то и дело появляются сообщения об аномальных погодных явлениях. Не будем о катастрофах – возьмем изнуряюще жаркий июнь и...
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