Как Стасевич. Тренер брестского «Динамо» анонсировал покупку новых игроков

Источник материала: Tut.by

Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал первое поражение в сезоне , которое не позволило команде завершить первый круг лидером.

Также Марцел Личка анонсировал покупку нескольких качественных игроков, рассказал, почему не сыграл Павел Савицкий и посетовал на то, что команда не смогла порадовать болельщиков, которые битком заполнили арену.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Не хотел сегодня делать замены. Был уверен до конца, что игроки, которые на поле, могут выиграть матч. В первом тайме надо было забить минимум один гол. Было несколько хороших моментов.

В раздевалке говорили, чтобы больше использовали фланги. Минск приехал играть от обороны. Центр поля был насыщен. Хобленко и Лаптев хорошо играют головой. Рассчитывали на них. Было много ударов в целом, но низкая эффективность. У соперника несколько хороших контратак завершились голами, так бывает.

Савицкий перед игрой чувствовал боль, потому не смог играть в старте. Выходили на поле, чтобы остаться на первом месте в таблице. При счете 1:1 хотели забить второй и упустили контратаку. В Витебске где-то повезло, сегодня — нет.

Жизнь продолжается. Завтра уже следующий соперник — Жодино. Впереди трансферы. Думаем приобрести 2−3 игрока, опытных и качественных. Например, таких как Стасевич.

Сегодня был аншлаг. Прошедшие матчи на своем поле атмосфера также была супер. Желание порадовать полные трибуны было огромным. Не получилось, — передает слова тренера корреспондент «Прессбола» .

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