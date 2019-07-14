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Тренер минского «Динамо» раскрыл секрет победы над брестским «Динамо»

14.07.2019 23:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился секретом успеха над брестскими одноклубниками, которым Дмитрий Билоног забил два гола в контратаке. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Динамо» (Минск)

— Я думаю, что игра понравилась зрителям. Мы преднамеренно отдали инициативу и решили воспользоваться быстрыми атаками по флангу. В конечно итоге это и сработало.

Ребят я хочу поблагодарить за самоотдачу. У нас непростая ситуация. В автобусе накатались.

— Билоног завоевал место в старте?

— У меня в команде 20 человек. Я варьирую игроками в зависимости от команды, с которой играю. Я сегодня знал, что будет много пространства за спиной и нам надо было рассчитывать на его скорость.

В той же Лиепае ему было сложнее, ему бежать было не куда. Поэтому я его готовил к игре с Брестом.

— А как сыграл молодой Ксенофонтов?

— Сыграл на своем уровне. Не прыгнул выше головы, но в тоже время не выпадал. Судя по накалу матча, я считаю, что он молодец, справился.

— Гаврилович сегодня хорошо смотрелся. Вряд ли у него было задание играть против Милевского? Это получилось спонтанно?

— Я думаю, что он хороший футболист. (Гуренко повторил это несколько раз и этим закончил пресс-конференцию. Прим. Ред.)

Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

Где: стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Брест, Минск
 
 
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