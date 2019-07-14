ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Швейцарии суд запретил петуху кукарекать ночью

14.07.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Цюрихе (Швейцария) пожаловались в суд на ночные крики петуха.

В Швейцарии суд запретил петуху кукарекать ночью

Об этом рассказала газета Neue Zurcher Zeitung.

Истец был недоволен тем, что его сосед устроил в гараже рядом с домом курятник. До обращения в суд ценитель тишины подсчитал, что петух кричит от 14 до 44 раз в течение часа (и днем, и ночью). Также истец при помощи мобильного телефона измерил громкость крика птицы – на расстоянии в 15 метров она якобы достигала 84 дБ. Суд расценил такой способ измерений как «условно приемлемый».

Теперь хозяин птицы обязан обеспечить «молчание» петуха с 10 вечера до 8 утра по будням и в субботу, а также с 10 вечера до 9 утра в воскресенье. Уточняется, что в это время птица должна находиться в полной темноте. Также хозяин должен улучшить в курятнике звукоизоляцию.

ont.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Цюрихе (Швейцария) пожаловались в суд на ночные крики петуха. Об этом рассказала газета Neue Zurcher Zeitung. Истец был недоволен
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр образования считает, что служба в армии не помеха получению образования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика