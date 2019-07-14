В Швейцарии суд запретил петуху кукарекать ночью

Источник материала: Полымя

В Цюрихе (Швейцария) пожаловались в суд на ночные крики петуха.





Об этом рассказала газета Neue Zurcher Zeitung.

Истец был недоволен тем, что его сосед устроил в гараже рядом с домом курятник. До обращения в суд ценитель тишины подсчитал, что петух кричит от 14 до 44 раз в течение часа (и днем, и ночью). Также истец при помощи мобильного телефона измерил громкость крика птицы – на расстоянии в 15 метров она якобы достигала 84 дБ. Суд расценил такой способ измерений как «условно приемлемый».

Теперь хозяин птицы обязан обеспечить «молчание» петуха с 10 вечера до 8 утра по будням и в субботу, а также с 10 вечера до 9 утра в воскресенье. Уточняется, что в это время птица должна находиться в полной темноте. Также хозяин должен улучшить в курятнике звукоизоляцию.