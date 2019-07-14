Министр образования считает, что служба в армии не помеха получению образования

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О том, что служба в армии не препятствует получению образования, министр образования Игорь Карпенко заявил 13 июля, во время посещения военно-патриотического лагеря для подростков, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Звязду».

И. Карпенко обратил внимание на то, что в Беларуси ряд вузов имеют специализированные факультеты и военные кафедры. Разработан проект указа Главы государства о сетевой подготовке, чтобы учащиеся вузов без военных кафедр могли заниматься в ближайших учреждениях, где такие кафедры есть. Разрабатывается и документ, который позволит согласовать учебные занятия и службу в резерве, что важно для выпускников вузов, желающих продолжить учебу в магистратуре. Она для мотивированных людей и не является обязательной ступенью высшего образования.