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Восстановят ли памятник Наполеону Орде в Иваново (он лишился руки)?

15.07.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Единственный в Европе памятник известному художнику, композитору и музыканту Наполеону Орде, который находится в г. Иваново, пострадал 1 июля во время урагана. Почему это произошло и когда будет восстановлена художественная ценность?

Восстановят ли памятник Наполеону Орде в Иваново (он лишился руки)?

В нескольких метрах от памятника росла ива. В тот июльский вечер в результате ветра разрушительной силы дерево упало на монумент, отбив левую руку скульптуры, державшей мольберт с рисунком на нем. 

Природная стихия, по словам Игоря Голубева, скульптора и автора памятника, не пожалела отлитый в бронзе в 1995 году монумент. Игорь Владимирович провел тщательное обследование, которое показало, что все поврежденные конструктивные части находятся в прекрасной сохранности. То есть, дополнительные работы по скульптуре не понадобятся. 

Восстановят ли памятник Наполеону Орде в Иваново (он лишился руки)?

Со слов специалистов различных структур стало известно, что реставрация памятника Наполеону Орде будет проведена в ближайшее время согласно конструкторскому решению, предложенному Игорем Голубевым, а также исходя из профессиональных, технических и материальных возможностей местной жилищно-коммунальной службы, на балансе которой находится памятник. Материальные затраты на реставрационные работы, соответственно, лягут на КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ». 

Не исключено, что они потребуют участия столичных специалистов. Планируется, что памятник обретет свой первоначальный вид в ближайшее время, а деревьев возле него не будет. Тут планируется начать работы по благоустройству территории вокруг памятника. 

 
 
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  Единственный в Европе памятник известному художнику, композитору и музыканту Наполеону Орде, который находится в г. Иваново, пострадал 1 июля во время урагана....
 
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