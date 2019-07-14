Первый аншлаг и первое поражение в сезоне для Динамо-Брест

Источник материала: Виртуальный Брест

Как это ни печально, но сегодня Брест потерпел первое поражение и прервал беспроигрышную серию, и как это ни парадоксально, случилось это на первом аншлаге на спорткомплексе "Брестский".





Чемпионат Беларуси по футболу подошел к своему экватору. 14 июля 15-й тур завершился динамовским дерби в Бресте, в котором минчане сенсационно обыграли брестчан. Это первое поражение команды Марцела Лички в этом сезоне. Благодаря этому БАТЭ заканчивает первый круг на первом месте, на одно очко опережая брестское «Динамо».





Команды показали содержательный футбол и порадовали фанатов целой россыпью голевых моментов. Правда, результативную «перестрелку» устроили только в самой концовке встречи. С 80-й по 82-ю минуты футболисты обменялись голами, а на 85-й столичная дружина забила победный мяч. За «Динамо-Брест» отличился Александр Нойок. Оба гола за «Динамо» из Минска забил Дмитрий Билоног, который по праву может считаться главным героем встречи.





Теперь минская команда вплотную приблизилась к тройке лидеров чемпионата, а вот брестский коллектив из-за поражения пропустил на первую строчку турнирной таблицы БАТЭ.





Фанаты сначала устроили предматчевое шоу на ул. Советской:

А затем полностью погрузились в атмосферу праздника на стадионе:



