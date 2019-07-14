«Колесо отвалилось и печально катилось по дороге». Пассажиры автобуса Минск — Пинск рассказывают о необычных приключениях

Источник материала: Виртуальный Брест

В необычную ситуацию попали пассажиры автобуса Минск — Пинск — Минск. Точнее, в выходные у них выдалась серия ярких приключений. Сначала у автобуса отвалилось колесо. Потом, на обратном пути, «что-то лопнуло» уже у другого автобуса — всех высадили, водитель просто уехал. Обескураженным людям, оставшимся стоять на улице посреди Пинска, диспетчеры перевозчика по телефону предложили прислать самолет. (Не прислали.)





По Пинску расклеены рекламные плакаты маршрута. Место можно забронировать на сайте, оплатить при посадке. Как оказалось, направление пользуется спросом, желающих в эти выходные оказалось много. Поэтому на рейс из Минска в субботу прислали не микроавтобус, как на картинке, а большой автобус.





Приключения начались в середине пути в сторону Пинска. Пассажиры утверждают, что у автобуса на ходу отвалилось заднее левое колесо и печально покатилось по дороге.

— Да, я не преувеличиваю, — уверяет пассажирка Кира. — Оно действительно некоторое время катилось впереди автобуса, это было довольно эффектно. После этого мы — человек 40 или 50, полный автобус — отстояли два часа в лесу...

Люди предсказуемо принялись звонить диспетчеру, пытаясь добиться какой-то конкретики о своей судьбе. Кира категорична: в ответ грубили, бросали трубку, про судьбу ничего толком не сообщали. (В компании это отрицают: говорят, что общались вежливо.)

— Диспетчер отправляла к директору фирмы, у которой они заказывали автобус, — рассказывает пассажирка. — Но телефон его не дала.

Потом за людьми приехал другой автобус и отвез в Пинск. Они тогда наивно верили, что лимит приключений на эти выходные исчерпан.

Продолжение последовало вечером в воскресенье, когда пассажиры (в том числе многие из первой «серии») загрузились в автобус на Минск. Он проехал одну остановку по городу, а потом «что-то лопнуло».

— Водитель сказал, что автобус дальше не поедет, можно забирать деньги, — это вторит Кире уже другая пассажирка, Татьяна. — Потом он нас просто высадил и уехал.

Снова начались звонки диспетчерам. Те сообщили: автобуса на Минск сегодня не будет. Люди оторопели вторично.

— И как мне сейчас возвращаться домой, чтобы не опоздать на работу? Да какая там компенсация — что они мне компенсируют, если меня уволят?.. — в голосе женщины неподдельная паника. — Диспетчер только предложила прислать самолет... Что теперь делать, куда звонить? Номер руководителя и вообще любую информацию об их организации дать отказались. Сейчас стоим, пытаемся найти хоть что-то, чтобы уехать.

В службе 7588 нам терпеливо подтвердили: автобуса на Минск не будет. Ну вот так — не будет и все. Сообщили, что автобусы заказывали в другой фирме, но ее назвать не могут. Нет, номер руководителя тоже не дадут. А с пассажирами разговаривали вежливо... Девушка на всякий случай записала контакты, чтобы передать начальству.

...На данный момент этот транспортный коллапс пассажиры разгребают самостоятельно — кто-то ловит попутку, кто-то отправился на железнодорожный вокзал, чтобы к утру успеть в столицу.

Начальство транспортной организации пока на связь не вышло.