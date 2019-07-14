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ГАИ за выходные задержала за рулем двух пьяных сотрудников внутренних дел
Источник материала: Tut.by
За минувшие выходные задержали 173 пьяных водителя, в том числе и двух сотрудников правоохранительных органов. Об этом
Каких-либо подробностей, кроме озвученных цифр в МВД не привели.
«В этой связи стоит отметить: невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник органов внутренних дел, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в соответствии с законом», — прокомментировала официальный представитель МВД.
Она напомнила, что инициатива ведомства — ужесточение наказания к нетрезвым водителям, а также увеличение штрафов в зависимости
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«В этой связи стоит отметить: сотрудник ОВД, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в...
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