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Перепеть лучших: на «Славянском базаре» преображают известные всем песни
15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебске в воскресенье начался второй конкурсный вечер фестиваля «
Если в первый день конкурса исполнители пели в сопровождении живого оркестра, и всегда нужно было краем глаза держать еще и дирижера, то в этот раз ребята выступают под фонограмму «минус один». Прозвучат мировые хиты. Композиции из репертуара Селин Дион, Кристины Агилеры. Важно не скопировать оригинальную версию, а через знакомые всем мелодии показать себя, свой характер и талант.
«Вчера я пел на белорусском, зажигательная песня, как настоящий грузин, сегодня я пою песню для женщин. Если бы белорус спел на грузинском мы бы его на руки подняли, и мне так вчера тоже здесь казалось», – рассказал конкурсант из Грузии Георгий Путкарадзе.
«Я буду петь песню Селин Дион из фильма «Титаник». Она очень известная и мне самой очень нравится. И я, конечно, надеюсь, что зал мне будет подпевать. Глаза и поддержка и одобрение зрителей мне очень нужны», – сказала участница из Литвы.
Напомним, что накануне определились фавориты
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В Витебске в воскресенье начался второй конкурсный вечер фестиваля «Славянский базар». Участники исполняют мировые хиты в своем оригинальном стиле.
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