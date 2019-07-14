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Перепеть лучших: на «Славянском базаре» преображают известные всем песни

15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске в воскресенье начался второй конкурсный вечер фестиваля «Славянский базар». За событиями в городе следила корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Конкурсанты все разные, но очень голосистые, харизматичные. Им всем около двадцати, но на сцене это – настоящие профессионалы.

Если в первый день конкурса исполнители пели в сопровождении живого оркестра, и всегда нужно было краем глаза держать еще и дирижера, то в этот раз ребята выступают под фонограмму «минус один». Прозвучат мировые хиты. Композиции из репертуара Селин Дион, Кристины Агилеры. Важно не скопировать оригинальную версию, а через знакомые всем мелодии показать себя, свой характер и талант.

«Вчера я пел на белорусском, зажигательная песня, как настоящий грузин, сегодня я пою песню для женщин. Если бы белорус спел на грузинском мы бы его на руки подняли, и мне так вчера тоже здесь казалось», – рассказал конкурсант из Грузии Георгий Путкарадзе.

«Я буду петь песню Селин Дион из фильма «Титаник». Она очень известная и мне самой очень нравится. И я, конечно, надеюсь, что зал мне будет подпевать. Глаза и поддержка и одобрение зрителей мне очень нужны», – сказала участница из Литвы.

Напомним, что накануне определились фавориты конкурса. Лидирует Адильхан Макин из Казахстана. Но разница по баллам между конкурсантами минимальна. Официально победителей объявят только завтра. Если разница баллов между лидерами меньше трех, то гран-при могут и не присудить. Поэтому интрига сохраняется до последнего. 

Добавим, что телекомпания «Мир» по итогам фестиваля тоже выберет своего фаворита. Победитель в номинации «Песня – путь к содружеству» получит две тысячи долларов.



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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске в воскресенье начался второй конкурсный вечер фестиваля «Славянский базар». Участники исполняют мировые хиты в своем оригинальном стиле.
 
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