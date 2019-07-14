Перепеть лучших: на «Славянском базаре» преображают известные всем песни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебске в воскресенье начался второй конкурсный вечер фестиваля « Славянский базар ». За событиями в городе следила корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.



Конкурсанты все разные, но очень голосистые, харизматичные. Им всем около двадцати, но на сцене это – настоящие профессионалы.

Если в первый день конкурса исполнители пели в сопровождении живого оркестра, и всегда нужно было краем глаза держать еще и дирижера, то в этот раз ребята выступают под фонограмму «минус один». Прозвучат мировые хиты. Композиции из репертуара Селин Дион, Кристины Агилеры. Важно не скопировать оригинальную версию, а через знакомые всем мелодии показать себя, свой характер и талант.

«Вчера я пел на белорусском, зажигательная песня, как настоящий грузин, сегодня я пою песню для женщин. Если бы белорус спел на грузинском мы бы его на руки подняли, и мне так вчера тоже здесь казалось», – рассказал конкурсант из Грузии Георгий Путкарадзе.

«Я буду петь песню Селин Дион из фильма «Титаник». Она очень известная и мне самой очень нравится. И я, конечно, надеюсь, что зал мне будет подпевать. Глаза и поддержка и одобрение зрителей мне очень нужны», – сказала участница из Литвы.