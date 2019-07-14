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Прогноз по валютам: каким будет курс доллара и евро в середине лета

15.07.2019 06:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: каким будет курс доллара и евро в середине лета
фото: Myfin.by
Прогноз по валютам: каким будет курс доллара и евро в середине лета– На внешних валютных рынках за неделю соотношение евро и доллара практически не изменилось. Пара евро/доллар осталась вблизи отметки 1,1260.

При этом за эту неделю укрепился российский рубль. Доллар снизился к российскому рублю – с 63,6 до 63 ровно, или на 0,8%. Евро снизился с 71,6 российского рубля до 71 ровно – на те же 0,8%.

В результате и доллар, и евро заметно подешевели к белорусскому рублю, а российский рубль незначительно вырос.

 
 
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Доллар и евро ровно на минувшей недели обновили минимумы с начала года, а белорусский рубль продолжил укрепляться.
 
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