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Прогноз по валютам: каким будет курс доллара и евро в середине лета
Источник материала: Myfin
– На внешних валютных рынках за неделю соотношение евро и доллара практически не изменилось. Пара евро/доллар осталась вблизи отметки 1,1260.
При этом за эту неделю укрепился российский рубль. Доллар снизился к российскому рублю – с 63,6 до 63 ровно, или на 0,8%. Евро снизился с 71,6 российского рубля до 71 ровно – на те же 0,8%.
В результате и доллар, и евро заметно подешевели к белорусскому рублю, а российский рубль незначительно вырос.
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Доллар и евро ровно на минувшей недели обновили минимумы с начала года, а белорусский рубль продолжил укрепляться.
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