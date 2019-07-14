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«Трамп "твитнул" - и вы разбогатели». Как белорусам приумножить деньги на акциях и облигациях

15.07.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снижение ставок по валютным депозитам заставляет белорусов активнее искать альтернативные варианты. Некоторые из них уже давно на слуху, например, акции зарубежных компаний или облигации, другие — например, инвестфонды и сертификаты — еще не так популярны. Альтернативные варианты могут позволить приумножить капитал в два, а то и четыре раза, но точно также могут обернуться провалом. Вместе с экспертом FINANCE.TUT.BY подготовил детальный гид для тех, кто хочет заработать гораздо больше рядового вкладчика.

«Если вы копите на квартиру, акции — не ваш вариант»


Фото: Reuters

— Для начала надо разделить для себя понятия «сбережения» и «инвестиции». Первые предусматривают гарантию сохранности средств и в лучшем случае защиту от инфляции. А вот инвестиции всегда неразрывно связаны с большим доходом, но и риском потери части капитала, — объясняет начальник отдела развития премиального обслуживания и инвестиционных продуктов Приорбанка Олег Леонтьев.

По его словам, банковский вклад лучше рассматривать исключительно как «место» для временного хранения денег, которые могут понадобиться в течение года. А все остальные сбережения — инвестировать в доходные активы. Среди них — собственный бизнес, недвижимость, интеллектуальная собственность и ценные бумаги. Если этого не сделать, то сбережения рано или поздно «съест» инфляция, а вы даже и не заметите.

Согласно статистике Raiffeisen Bank, в Австрии, Словакии и России на ценные бумаги приходится 20−35% активов клиентов, размещенных в банках. В Беларуси этот показатель составляет всего 2%. Так что нам есть, куда расти.

Уже не раз приходилось слышать, что продвинутые белорусские бизнесмены и состоятельные «айтишники» понесли свои деньги на рынок акций. Следовать ли их примеру рядовому белорусу? Банкир предупреждает сразу: акции — это выгодно, но рискованно.

— Если вы копите деньги на какую-либо крупную покупку, то я не советую инвестировать их в акции, чтобы быстрее накопить. Цена бумаги может изменяться в большом диапазоне даже в течение одного торгового дня. Ко времени, когда деньги понадобятся, акции могут упасть, и их придется продавать по более низкой цене. Для накопления средств к определенному сроку больше подходят фонды облигаций, страхование, депозит и гарантийный сертификат.

А вот если человек финансово защищен и накопил резерв, то ему подходят акции или фонды. Например, можно стать совладельцем IT-гигантов, вроде Apple и Microsoft. Интерес представляют сырьевой сектор — ExxonMobil, BP или Газпром, а также потребительский и пищевой — Procter & Gamble, Henkel, Nestle и Coca-Cola. Перспективны также акции автоконцернов или паи специализированного фонда Raiffeisen-Healthcare-Aktien, который инвестирует в фармацевтические компании по всему миру.

Сейчас в Беларуси существуют три формы доверительного управления: «по приказу», «по согласованию» и полное доверительное управление. Все они реализованы через банки.

  • Действуя «по приказу», инвестор сам формирует портфель ценных бумаг без рекомендаций банка. Банк в этом случае предоставляет выход на международные рынки с минимальными затратами и качественно исполнять распоряжения.
  • Схема «по согласованию» предполагает, что в формировании портфеля участвуют специалисты банка. Например, разрабатывают индивидуальные стратегии, доходность которых зависит от множества переменных. Здесь учитываются такие факторы, как цель получения дохода, отношение к риску, срок инвестиций и зависимость семьи от дохода.
  • При полном доверительном управлении человек полностью полагается на профессионализм банка и не вмешивается в процесс.

По словам специалиста, белорусы чаще всего покупают акции американских компаний сектора IT, которые «на слуху» и имеют узнаваемые бренды — Amazon, Alphabet, Facebook, Apple и Microsoft.

— И это не удивительно. США обладает самым большим национальным продуктом и рынком акций в мире. Он превосходит фондовые рынки Европы, Китая и Японии вместе взятые, — говорит представитель Приорбанка. — Далее по популярности идут акции компаний из Китая и Европы. Например, Alibaba, NetEase, JD.com, Baidu, Weibo, Bayer, Allianz и Siemens.

«Торговля стартапами — для тех, кто имеет большую выдержку и спокойствие»


Фото: Reuters

В последнее время американские и китайские акции «штормило» из-за торговой войны. Специалисты говорят, что в такие моменты лучше не принимать спонтанных и эмоциональных решений.

— Если вы уже «вошли в рынок», то исходите из своих текущих интересов, целей, склонности к риску и горизонта инвестирования, — говорит Олег Леонтьев. — Для консервативного инвестора сейчас не лучшее время для покупки акций, так как много неопределенностей касательно торговых отношений США и Китая, исхода Brexit и завершения 10-ти летнего цикла экономического роста в США. Предпочтительней купить облигации или гарантийные сертификаты.

В качестве примере специалист приводит сертификаты Raiffeisen Centrobank с частичной защитой капитала. Они дают возможность заработать высокий доход, даже в условиях падения рынка акций на 20−30%.

Для тех, кто готов рисковать, когда на рынке неспокойно, тоже есть варианты. Во-первых, так называемые inverse-фонды на известные индексы. Они растут, когда рынок падает. Во-вторых, стартапы — небольшие компании, которые могут дорожать на 30−40% за день. Правда, по словам специалиста, этот вариант для ограниченного круга инвесторов.

— Для этого нужно иметь большую выдержку и спокойствие. Колебания рыночных цен акций таких компаний могут достигать 300−400% за год. Повезет, если вверх, но может и вниз. Откровенно говоря, я встречал единицы людей, способных выдержать на практике такие колебания, даже если они вначале они говорят о готовности рисковать. Так что совет такой: вкладывайте в такие проекты ровно столько, сколько готовы потерять.

«Что со мной будет, если я потеряю 10−20% сбережений?» — вопрос, на который нужно честно ответить перед покупкой акций


Фото: Reuters

— Рыночная цена акций может изменяться значительно в течение дня, вплоть до десятков процентов. Такое происходит по многим причинам и часто связано с эмоциями инвесторов, а не с бизнесом. Или, например, Дональд Трамп «твитнул» — и рынок акций упал или вырос, — продолжает Олег Леонтьев.

Рост, падения и коррекции — это обычное состояние рынка акций. Прежде чем инвестировать, нужно задать себе вопрос: «Я могу позволить себе потерять 10−20% своих сбережений без угрозы финансового положения и эмоционального потрясения?». Если нет, то лучше выбрать более «спокойный» инструмент, вроде облигаций или гарантийных сертификатов.

Мировой рынок слияний и поглощений огромен. Если компания будет поглощена конкурентом — на этом можно хорошо заработать. Премия к рыночной цене акций может достигать 50−80%. Например, в октябре 2018 года IBM объявила о покупке крупнейшего в мире поставщика Linux — компанию Red Hat за 34 млрд. долларов, что было на 63% больше стоимости акций последней на момент закрытия биржи. Но если компания стала банкротом, то предстоит понести убытки в полном объеме.

Если не акции, то что же?


Фото с сайта pixabay.com

Кроме акций есть на рынке и не совсем привычные способы для инвестирования.

  • Например, облигации. Их доходность может быть достаточно высокой по сравнению с депозитами в валюте.

— И чем выше инвестиционный риск, тем более высокую доходность вы можете получить. Например, если казначейские облигации США, которые «печатают» доллары, дают 1,9% годовых на срок 12 месяцев, то облигации Аргентины — 10% годовых, — говорит банкир.

  • Еще один вариант — инвестиции в сырьевые ресурсы, вроде нефти или золота.

— Не обязательно покупать физическое золото или нефть. Существует сырьевые индексные фонды. Покупая пай такого фонда, можно «привязать» свои инвестиции к динамике цен на конкретные сырьевые ресурсы. Это простой, понятный и недорогой способ зарабатывать на таких активах.

  • Еще менее известны рядовому белорусу фонды банковского управления.

— Фонды представляют собой «денежный мешок», который собирается множеством частных лиц под управлением банка. Основные преимущества фондов для инвесторов: диверсификация рисков, доступность, прозрачность деятельности и низкие затраты на управление.

Фонд позволяет стать участником финансового рынка, располагая небольшой денежной суммой — от 1 тыс. долларов или евро. При этом он не гарантируют фиксированного дохода. Выплаты целиком зависят от прибыльности инвестиций, а та в свою очередь — от правильно выбранной стратегии. Как правило, доходность в инвалюте составляет около 2% годовых, при этом риски минимальные.

  • Ну и наконец белорусам также доступны сертификаты с фиксированным доходом, который может быть лишь увеличен при росте рынка акций.

— Это так называемые сертификаты с защитой капитала. Они обеспечивают минимальную базовую доходность и возможность большей доходности в случае роста индекса акций. Если рынок упал, инвесторы получают 100% защиту капитала и минимальную доходность. Если рынок вырос, то доход будет еще выше.

Вот, например, гарантийный сертификат Europe dividend stock bonds 105% со сроком обращения 3,5 года. На момент выпуска он дает минимальную доходность 1,4% годовых. Но есть возможность заработать больший доход — 3,7% годовых при условии роста индекса акций минимум на 5%.

Сертификаты — это популярный финансовый инструмент в Австрии и странах Центральной и Восточной Европы. По сути, это структурные облигации, которые выпускаются Raiffeisen Centrobank. Они подходят для разного срока инвестирования — от 6 месяцев до 4 лет. Существуют различные типы сертификатов c разным уровнем риска. Так, конвертируемые, бонусные и экспресс-сертификаты предоставляют частичную защиту капитала и могут дать инвестору доходность от 7 до 100% годовых. Причем за счет наличия защитного барьера они несут меньший риск, чем прямые вложения в акции компаний. Так что это хорошая альтернатива покупке акций или фондов.

«Белорусы, купившие ценные бумаги смогли заработать 200−300%»


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кто же эти люди, которые зарабатывают не на вкладах? В основном это мужчины в возрасте 30−50 лет, которые накопили достаточно сбережений и ищут более доходную альтернативу депозитам. Как правило, это собственники бизнеса или руководители. Инвестирует и женская половина. Но если мужчины чаще всего сами распоряжаются активами, то девушки предпочитают делать это «по согласованию» или в формате полного доверительного управления. Средняя сумма — около 30 тыс. долларов.

— Минимальная сумма для «входа» в инвесторы зависит от финансового инструмента. Если речь об акциях или индексных фондах — от 30 тыс. долларов. Для покупки сертификатов Raiffeisen Centrobank достаточно 5 тыс. долларов или евро, а вот еврооблигаций — от 200 тысяч, — говорит Олег Леонтьев.

Специалист привел примеры максимальных заработков среди инвесторов, торгующих через Приорбанк:

— Инвестиции в акции MongoDB дали более 200%. А вложения в ценные бумаги EPAM Systems принесли еще больше — более 300%.

Напомним, подоходный налог с доходов по ценным бумагам составляет 13%. Его исчисление и уплата является обязанностью банка.

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