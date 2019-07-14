В Минсельхозпроде рассказали, что получит Беларусь от вступления в ВТО

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Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Беларусь сталкивается с ограничениями, которые в отношении отечественной продукции вводит Россия. По мнению Богданова, во Всемрной торговой организации страна получит дополнительную возможность обсуждать такие спорные вопросы.