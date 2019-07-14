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В Минсельхозпроде рассказали, что получит Беларусь от вступления в ВТО

15.07.2019 07:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минсельхозпроде рассказали, что получит Беларусь от вступления в ВТО
Фото из открытых источников

Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Беларусь сталкивается с ограничениями, которые в отношении отечественной продукции вводит Россия. По мнению Богданова, во Всемрной торговой организации страна получит дополнительную возможность обсуждать такие спорные вопросы. 

Планируется, что до конца 2019 года – первого квартала 2020 года все позиции сторон будут согласованы и Беларусь выйдет на финальную часть соглашения о вступлении в ВТО. 

В Минсельхозпроде рассказали, что получит Беларусь от вступления в ВТО
Когда Беларусь может вступить во Всемирную торговую организацию?
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Беларуси достанется доступ к тем квотам, которые имеют страны по льготному допуску сельхозтоваров на их рынки.
 
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