В Минсельхозпроде рассказали, что получит Беларусь от вступления в ВТО

Об этом в интервью телеканалу ОНТ рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
Беларусь сталкивается с ограничениями, которые в отношении отечественной продукции вводит Россия. По мнению Богданова, во Всемрной торговой организации страна получит дополнительную возможность обсуждать такие спорные вопросы.
Планируется, что до конца 2019 года – первого квартала 2020 года все позиции сторон будут согласованы и Беларусь выйдет на финальную часть соглашения о вступлении в ВТО.