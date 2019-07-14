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«Когда я хожу по магазинам, люди издеваются надо мной». Как живет женщина-Барби из Голландии

15.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тонкая талия, пышные губы и огромная грудь — Констанция Димола из Нидерландов уверена, что добилась идеальной внешности для привлечения мужского внимания. Все это благодаря пластическим операциям, на которые к настоящему моменту она потратила 117 тысяч фунтов стерлингов (около 130 тысяч евро), рассказывает delfi.lv со ссылкой на британский таблоид The Sun.

«Когда мне было пять лет, я смотрела на свою куклу Барби и хотела быть похожей на нее», — признается Констанция. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, к своим 40 годам она увеличила грудь, сделала липосакцию лодыжек, коррекцию носа, контурирование лица, изменила форму глаз и увеличила губы.

Свой образ она дополнила длинными акриловыми ногтями, татуировками на теле и вызывающей одеждой.

Все это, по мнению женщины, должно привлекать мужское внимание.

Внимание она действительно к себе привлекает, но только это не то, на которое рассчитывала, делая множество пластических операций.

По ее собственному признанию, большинство осуждают ее внешний вид. Однажды к ней подошла незнакомка и назвала ее монстром. «Когда я хожу по магазинам, люди издеваются надо мной. Они обзывают меня „уродливой“, „отвратительной“, „страшной“ и другими неприятными словами», — рассказывает Констанция. И добавляет: «Главное, что меня саму все устраивает. Остальное не имеет значения».

Останавливаться на изменении своей внешности она пока не намерена. Сейчас женщина готовится к операциям на нос, ягодицы и грудь: «На это уходят все мои деньги, но все потраченные средства того стоят».

 
 
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Констанция Димола из Нидерландов уверена, что добилась идеальной внешности для привлечения мужского внимания
 
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