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Топ вещей девушек, которые добавят возраста даже юным школьницам
Источник материала: Tut.by
Одежда — штука коварная. В одних случаях она подчеркивает вашу молодость, в других — делает вас на несколько лет старше. Чтобы избежать подобных ситуаций, рассказываем, какие вещи лучше обходить стороной — в этом нам поможет Наташа Манчак, дизайнер бренда Manchak Apparel.
❎ Твидовые костюмы
— Я бы начала с того, что девушку старят не устоявшиеся тренды, а неудачное сочетание кроя вкупе с тканью и цветом, — говорит Наташа.
Первое, на что дизайнер обращает внимание — твидовые костюмы. Твид стал популярен благодаря Коко Шанель: ее в этой шерстяной ткани привлекла практичность, легкость и элегантность. Но если вы переборщите с этим материалом, его элегантность сыграет против вас.
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