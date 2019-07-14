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Топ вещей девушек, которые добавят возраста даже юным школьницам

15.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одежда — штука коварная. В одних случаях она подчеркивает вашу молодость, в других — делает вас на несколько лет старше. Чтобы избежать подобных ситуаций, рассказываем, какие вещи лучше обходить стороной — в этом нам поможет Наташа Манчак, дизайнер бренда Manchak Apparel.


Дизайнер Наташа Манчак. Фото: vk.com/natasha.manchak

❎ Твидовые костюмы

— Я бы начала с того, что девушку старят не устоявшиеся тренды, а неудачное сочетание кроя вкупе с тканью и цветом, — говорит Наташа.

Первое, на что дизайнер обращает внимание — твидовые костюмы. Твид стал популярен благодаря Коко Шанель: ее в этой шерстяной ткани привлекла практичность, легкость и элегантность. Но если вы переборщите с этим материалом, его элегантность сыграет против вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joyce Duijx

 
 
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Избавляемся от твидовых костюмов, гигантских сумок и «генеральских» пиджаков.
 
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