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Беларусь на 50% превысила «план» по медалям на II Европейских играх

15.07.2019 08:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь на 50% превысила «план» по медалям на II Европейских играх
Фото из открытых источников

«Мы себе задачу ставили - 46 медалей по различным спортивным дисциплинам. 23 медали плюс - наверное, это успех для нашей страны, - сказал Сергей Ковальчук в интервью телеканалу «Беларусь 1». - Все команды были сконцентрированы, все старались. Все спортсмены готовились, как к важнейшему соревновательному этапу этого года».

Министр подчеркнул: страна выиграла от проведения Игр.

«Мы в любом случае заработали. Давайте посмотрим, что сделано в государстве - отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился и стал лучше, в объеме 100% процентов закуплен инвентарь для всех видов спорта, которые были представлены. Все это останется в стране».

Главное, по словам министра, это то, что страна получила и опыт проведения спортивных соревнований. 

Беларусь на 50% превысила «план» по медалям на II Европейских играх
Сколько заработали наши спортсмены за медали на Европейских играх?
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О том, какую медальную задачу перед собой ставила сборная, рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
 
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