Беларусь на 50% превысила «план» по медалям на II Европейских играх

Источник материала: Аргументы и факты

«Мы себе задачу ставили - 46 медалей по различным спортивным дисциплинам. 23 медали плюс - наверное, это успех для нашей страны, - сказал Сергей Ковальчук в интервью телеканалу «Беларусь 1». - Все команды были сконцентрированы, все старались. Все спортсмены готовились, как к важнейшему соревновательному этапу этого года».

Министр подчеркнул: страна выиграла от проведения Игр.

«Мы в любом случае заработали. Давайте посмотрим, что сделано в государстве - отремонтированы и реконструированы многие спортивные объекты, улучшена транспортная инфраструктура, город изменился и стал лучше, в объеме 100% процентов закуплен инвентарь для всех видов спорта, которые были представлены. Все это останется в стране».