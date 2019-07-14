15 июля «Белавиа» открывает авиарейс Минск-Мюнхен

Источник материала: Аргументы и факты

Полеты в Мюнхен будут осуществляться регулярно четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35, сообщили в пресс-службе «Белавиа».

Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время – местное.