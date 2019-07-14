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15 июля «Белавиа» открывает авиарейс Минск-Мюнхен

15.07.2019 08:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

15 июля «Белавиа» открывает авиарейс Минск-Мюнхен
Фото из открытых источников

Полеты в Мюнхен будут осуществляться регулярно четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35, сообщили в пресс-службе «Белавиа».

Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время – местное.

Летать будет авиалайнер Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов. Белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы по следующим немецким направлениям: Берлин, Франкфурт и Ганновер. 

15 июля «Белавиа» открывает авиарейс Минск-Мюнхен
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Теги: Минск
 
 
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Цена билета в одну сторону составит от 115 евро, туда-обратно – 255 евро. Билеты уже доступны к покупке.
 
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