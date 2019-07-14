15 июля «Белавиа» открывает авиарейс Минск-Мюнхен

Полеты в Мюнхен будут осуществляться регулярно четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12.30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса в 13.35, сообщили в пресс-службе «Белавиа».
Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14.15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17.15. Время – местное.
Летать будет авиалайнер Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит около двух часов. Белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы по следующим немецким направлениям: Берлин, Франкфурт и Ганновер.