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«В 37 лет еще не всё кончено». Что сказали Джокович и Федерер после своего эпичного финала

15.07.2019 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера сербский теннисист Новак Джокович в 5-й раз стал победителем Уимблдона. В финале он одолел восьмикратного обладателя кубка — швейцарца Роджера Федерера. Встреча первой и третьей ракеток мира завершилась со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Теннисисты провели на корте 4 часа 55 минут. Решающая партия продолжалась более ста минут. После этого звезды тенниса поделились эмоциями с журналистами.


Фото: Reuters

37-летний швейцарец упустил шанс стать самым возрастным победителем турнира.

— Не знаю, было бы поражение в трех сетах менее болезненным, чем это. Сейчас это не имеет значения. Проигравший в любом случае разочарован, грустен, зол. А я не знаю, что я чувствую сейчас. Просто чувствую, что упущена невероятная возможность, и я не могу в это поверить.

Возможно однажды, как и в 2008 году, когда я проиграл Надалю, я обернусь на этот матч и подумаю, что все было не так и плохо. Но пока это больно. Так и должно быть после любого поражения на Уимблдоне. Но я очень силен и готов двигаться дальше, потому что не хочу расстраиваться из-за удивительного матча. — передает слова теннисиста sportbox.ru со ссылкой на официальный сайт турнира.

— Надеюсь, мой пример покажет людям, что в 37 лет еще не все кончено. Я выложился на сто процентов. Сейчас мне нужно время, чтобы восстановиться физически, но я хотя бы могу стоять", — добавил швейцарец.


Фото: Reuters

Теперь уже пятикратный победитель турнира серб Новак Джокович также поделился своими эмоциями:

— Это был, вероятно, наиболее сложный в ментальном плане матч, в котором я когда-либо участвовал. Физически сложнее всего было играть с Надалем в финале в Австралии в 2012 году — тогда матч длился почти 6 часов. Но сегодня был совсем другой ментальный уровень.

— Трудно не обращать внимания на болельщиков. На Уимблдоне электрическая атмосфера, такой шум, особенно в решающие моменты. Конечно, если на вашей стороне большая часть толпы, это помогает, это дает вам мотивацию, это дает вам силу, это дает вам энергию. Так что когда толпа поет «Роджер, я слышу «Новак». Это звучит глупо, но это так. Я пытаюсь убедить себя, что это так.

— Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком. В своей комнате я делал различные кубки и представлял свою победу на этом турнире. Сейчас я держу настоящий трофей и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали родители, сын и вся команда, — добавила первая ракетка мира.

 
 
Ссылка на источник 62
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Лучшие теннисисты мира рассказали о своих победе и поражении.
 
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