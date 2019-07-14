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«В 37 лет еще не всё кончено». Что сказали Джокович и Федерер после своего эпичного финала
Источник материала: Tut.by
Вчера сербский теннисист Новак Джокович в
37-летний швейцарец упустил шанс стать самым возрастным победителем турнира.
— Не знаю, было бы поражение в трех сетах менее болезненным, чем это. Сейчас это не имеет значения. Проигравший в любом случае разочарован, грустен, зол. А я не знаю, что я чувствую сейчас. Просто чувствую, что упущена невероятная возможность, и я не могу в это поверить.
Возможно однажды, как и в 2008 году, когда я проиграл Надалю, я обернусь на этот матч и подумаю, что все было не так и плохо. Но пока это больно. Так и должно быть после любого поражения на Уимблдоне. Но я очень силен и готов двигаться дальше, потому что не хочу расстраиваться из-за удивительного матча. —
— Надеюсь, мой пример покажет людям, что в 37 лет еще не все кончено. Я выложился на сто процентов. Сейчас мне нужно время, чтобы восстановиться физически, но я хотя бы могу стоять", —
Теперь уже пятикратный победитель турнира серб Новак Джокович
— Это был, вероятно, наиболее сложный в ментальном плане матч, в котором я когда-либо участвовал. Физически сложнее всего было играть с Надалем в финале в Австралии в 2012 году — тогда матч длился почти 6 часов. Но сегодня был совсем другой ментальный уровень.
— Трудно не обращать внимания на болельщиков. На Уимблдоне электрическая атмосфера, такой шум, особенно в решающие моменты. Конечно, если на вашей стороне большая часть толпы, это помогает, это дает вам мотивацию, это дает вам силу, это дает вам энергию. Так что когда толпа поет «Роджер, я слышу «Новак». Это звучит глупо, но это так. Я пытаюсь убедить себя, что это так.
— Мечтал выиграть Уимблдон, будучи пятилетним ребенком. В своей комнате я делал различные кубки и представлял свою победу на этом турнире. Сейчас я держу настоящий трофей и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали родители, сын и вся команда, —
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