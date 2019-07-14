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Дневник «Славянского базара в Витебске» от 14 июля 2019

15.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебск со всей страны съезжается молодежь. Именно ей посвящен третий день на «Славянском базаре». Сделать фестиваль искусств популярным среди всех поколений – такую задачу ставили перед собой организаторы. А чтобы зрители и артисты не терялись в многообразии городских мероприятий, гостям помогают волонтеры. Подробнее о закулисной жизни базара расскажем в нашем дневнике.



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Теги: Витебск
 
 
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