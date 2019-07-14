80 евро или 35: сколько же будет стоить шенгенская виза для белорусов?

Завтра твоей страны Стоимость шенгенской визы со 2 февраля 2020 года увеличится с 60 до 80 евро. Это следует из решения Совета Евросоюза об изменениях в визовый кодекс, опубликованного в минувшую пятницу в официальном журнале ЕС, пишет





Беларусь находится сейчас на завершающей стадии в переговорах с ЕС по соглашениям о реадмиссии и упрощению визового режима. В белорусском МИД ранее заявляли, что рассчитывают на подписание этих документов до конца года. Подписание соглашения позволит снизить стоимость виз для белорусов в страны ЕС до 35 евро.

По словам политолога Валерия Карбалевича, белорусские официальные лица и европейские чиновники вроде бы оптимистично высказываются о более дешевых визах для белорусов. Такие заявления звучат уже много лет, однако результата пока нет.









Решению вопроса мешает ряд факторов, считает эксперт.





— Власти не очень хотят, чтобы граждане ехали в Европу, — подчеркивает Валерий Карбалевич. — Ведь любые способы облегчить белорусам возможность выезжать за границу будут способствовать тому, что самая активная и трудоспособная часть белорусов будет покидать страну.





Власти также против того, чтобы граждане выезжали на шопинг в западные страны, поскольку это вымывает валюту из страны и создает проблемы со сбытом белорусской продукции внутри страны.





Но есть еще и политический фактор, добавляет эксперт.





— Белорусские власти не сильно хотят, чтобы наши граждане видели, что в Европе уровень жизни значительно выше, чем в Беларуси. Сам Лукашенко не раз говорил, что там все плохо: массовая безработица, платные образование и медицина в отличие от нас. А люди поедут и увидят, что на самом деле это далеко не так. По этим причинам белорусские власти не спешат подписывать это соглашение, — полагает Валерий Карбалевич.





Глава МИД Владимир Макей неоднократно заявлял о заинтересованности белорусского руководства в упрощении визового режима для белорусов. Однако, говорит политолог, риторика властей одна, а реальность другая.





Одна из причин, почему не подписывалось соглашение, — это требование Польши об увеличении количества консульских работников в посольстве в Беларуси.





— Вроде бы невинное требование, но почему белорусская сторона против? Согласно неофициальной информации, власти не хотят, чтобы увеличивалось количество выданных карт поляка, — говорит эксперт.





В то же время, считает он, подорожание виз не вызовет сильного возмущения у самих граждан.





— В Беларуси много причин для недовольства властью, и вопрос о визах не самый главный. Пока нет никаких признаков того, что белорусы начнут организовывать протесты по этому поводу. Поскольку общество молчит, то и властям не стоит беспокоиться, — резюмирует Валерий Карбалевич.









Как рассказала недавно в интервью TUT.BY глава Представительства ЕС в Минске Андреа Викторин, переговоры по упрощению визового режима между Беларусью и ЕС уже завершены, противоречий нет, текст согласован.





Теперь Минск и Брюссель должны провести документ через все внутригосударственные процедуры. По словам дипломата, этот процесс может занять 2−3 месяца, а затем стороны выходят на подписание документов.





Подписать соглашение об упрощении визового режима Беларусь должна не позже ноября 2019 года, потому что оно вступает в силу первого числа второго месяца после обмена ратификационными грамотами.





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