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В Осиповичах неизвестный застрелил двух человек
Источник материала: Партизан
В райцентре Осиповичи Могилевской области произошло двойное убийство, сообщает блогер NEXTA со ссылкой на собственные источники информации. Инсайды NEXTA многократно находили свое подтверждение.
В этот раз блогер поздно ночью сообщил о случившемся, и официальные представители правоохранительных органов пока никак не отреагировали.
По информации NEXTA, кровавая драма разыгралась 14 июля в микрорайоне Черемушки. Погибшие приходились друг другу родственниками. Всю ночь с 14 на 15 июля продолжались активные розыскные мероприятия.
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В райцентре Осиповичи Могилевской области произошло двойное убийство, сообщает блогер NEXTA со ссылкой на собственные источники информации. Инсайды NEXTA многократно...
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