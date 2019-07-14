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В Осиповичах неизвестный застрелил двух человек

15.07.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В райцентре Осиповичи Могилевской области произошло двойное убийство, сообщает блогер NEXTA со ссылкой на собственные источники информации. Инсайды NEXTA многократно находили свое подтверждение.

В Осиповичах неизвестный застрелил двух человек
В этот раз блогер поздно ночью сообщил о случившемся, и официальные представители правоохранительных органов пока никак не отреагировали.

По информации NEXTA, кровавая драма разыгралась 14 июля в микрорайоне Черемушки. Погибшие приходились друг другу родственниками. Всю ночь с 14 на 15 июля продолжались активные розыскные мероприятия.
 
 
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В райцентре Осиповичи Могилевской области произошло двойное убийство, сообщает блогер NEXTA со ссылкой на собственные источники информации. Инсайды NEXTA многократно...
 
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