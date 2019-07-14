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Кровавая драма на свадьбе в Кобринском районе
Источник материала: Партизан
Кровавой трагедией закончилась свадьба в населенном пункте Городец Кобринского района, сообщает
Свадьбу в столовой Городца отмечала семья из соседнего населенного пункта — городского поселка Антополь. Когда двое мужчин, участвующих в мероприятии, вышли из здания столовой, на них напала толпа.
По словам очевидцев произошедшего, нападавшими были подростки: несколько парней и две девушки. Мужчин, одним из которых был отец невесты, сильно избили.
Как говорят очевидцы, конфликт разгорелся из-за алкоголя: группа «отморозков» дежурила возле столовой и требовала водки, им даже вынесли спиртное. Тем не менее, агрессивные подростки вернулись.
У погибшего мужчины было слабое сердце, и умереть он мог не от ударов, а от спровоцированного ими сердечного приступа. Отца невесты ударили бутылкой по голове.
Окончательные выводы о причинах и обстоятельствах случившегося сделают медики, судмедэксперты и следователи.
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Кровавой трагедией закончилась свадьба в населенном пункте Городец Кобринского района, сообщает «Першы рэгіён».
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