Двух пьяных сотрудников МВД за рулем задержала ГАИ на выходных

Среди задержанных – два представителя правоохранительных органов, которые находились не на службе.





В этой связи она отметила, что, невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник органов внутренних дел, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в соответствии с законом.





"Как известно, инициатива ведомства - ужесточение наказания к нетрезвым водителям, а также увеличение штрафов в зависимости от градации состояния алкогольного опьянения", - подчеркнула Чемоданова.





Представитель МВД при этом отметила, что за этот период дорожных происшествий с печальными последствиями не было.









Напомним, что недавно смертельное ДТП с участием сотрудника милиции произошло в Пружанском районе. Под колеса ВАЗ, за рулем которого находился 43-летний милиционер, попал двигавшийся по краю проезжей части в попутном направлении велосипедист. Он получил травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.



