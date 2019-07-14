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В Куропатах 14 июля милиционеры задержали общественного активиста Илариона Трусова
Источник материала: Партизан
Активист принимал участие в акции в защиту урочища.
Вечером 14 июля милиционеры задержали общественного активиста Илариона Трусова, участвовавшего в Куропатской вахте. Видео задержания разместил на
Вместе с ним задержали представителя ТБМ Григория Асаула. По данным активистов, задержанных увезли в Боровлянский райотдел милиции.
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Активист принимал участие в акции в защиту урочища.
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