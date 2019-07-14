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В Куропатах 14 июля милиционеры задержали общественного активиста Илариона Трусова

15.07.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист принимал участие в акции в защиту урочища.


Вечером 14 июля милиционеры задержали общественного активиста Илариона Трусова, участвовавшего в Куропатской вахте. Видео задержания разместил на своей странице в "Фейсбуке" общественный активист Евгений Батура.

Вместе с ним задержали представителя ТБМ Григория Асаула. По данным активистов, задержанных увезли в Боровлянский райотдел милиции.
 
 
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