Александр Кулаков: насчет доярок не знаю, а вот с трактористами хоккеистов Шапиро сравнивал

- Говорят, в начале 2000-х зарплаты в открытом чемпионате Беларуси составляли порядка 6-7 тысяч долларов. Это так?





- Это была не средняя зарплата. Да, такие были, но у топовых хоккеистов. Но тогда экстралига была сильна, сюда приезжали очень многие, кто не приходил в составы сильных клубов. Думаю, они показывали здесь неплохой уровень, за ними тянулось молодое поколение.





- Ходят слухи, что Шапиро часто сравнивал хоккеистов с доярками в колхозах...





- Да, возможно, есть среди хоккеистов определенные люди, которые... выставляются там в "инстаграме". Тем не менее процентов 80-90 — это вполне нормальные люди. А вот что Шапиро сравнивал хоккеистов с трактористами, слышал.





- На пользу ли минскому "Динамо" пойдет приглашение Вудкрофта? У вас с ним не сложилось.





- Не считаю, что у меня с Крэйгом не сложилось. Да и многие белорусские игроки, напротив, показали свой максимум.









- Кто является лучшим белорусским хоккеистом в суверенной истории?





- Руслан Салей. Он был лидером как в раздевалке, так и вне ее. Он был примером для всех. Даже ветераны, когда он приезжал из-за океана, смотрели на него, во многом копировали.





- Кого назовете лучшим тренером из тех, с кем доводилось работать?





- Одного сразу не назову. Такого, который бы мне нравился... Пожалуй, это Андриевский, Покович и Шуплер. Эта тройка. Самое главное, чтобы тебе об ошибках говорили в лицо, а не за спиной.



