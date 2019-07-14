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Александр Кулаков: насчет доярок не знаю, а вот с трактористами хоккеистов Шапиро сравнивал

15.07.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Кулаков в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал, с кем из тренеров ему работалось наиболее комфортно в течение карьеры.

- Говорят, в начале 2000-х зарплаты в открытом чемпионате Беларуси составляли порядка 6-7 тысяч долларов. Это так?

- Это была не средняя зарплата. Да, такие были, но у топовых хоккеистов. Но тогда экстралига была сильна, сюда приезжали очень многие, кто не приходил в составы сильных клубов. Думаю, они показывали здесь неплохой уровень, за ними тянулось молодое поколение.

- Ходят слухи, что Шапиро часто сравнивал хоккеистов с доярками в колхозах...

- Да, возможно, есть среди хоккеистов определенные люди, которые... выставляются там в "инстаграме". Тем не менее процентов 80-90 — это вполне нормальные люди. А вот что Шапиро сравнивал хоккеистов с трактористами, слышал.

- На пользу ли минскому "Динамо" пойдет приглашение Вудкрофта? У вас с ним не сложилось.

- Не считаю, что у меня с Крэйгом не сложилось. Да и многие белорусские игроки, напротив, показали свой максимум.


- Кто является лучшим белорусским хоккеистом в суверенной истории?

- Руслан Салей. Он был лидером как в раздевалке, так и вне ее. Он был примером для всех. Даже ветераны, когда он приезжал из-за океана, смотрели на него, во многом копировали.

- Кого назовете лучшим тренером из тех, с кем доводилось работать?

- Одного сразу не назову. Такого, который бы мне нравился... Пожалуй, это Андриевский, Покович и Шуплер. Эта тройка. Самое главное, чтобы тебе об ошибках говорили в лицо, а не за спиной.
 
 
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Александр Кулаков в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал, с кем из тренеров ему работалось наиболее комфортно в течение карьеры.
 
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