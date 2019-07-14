|
Александр Кулаков: насчет доярок не знаю, а вот с трактористами хоккеистов Шапиро сравнивал
Источник материала: Партизан
Александр Кулаков в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал, с кем из тренеров ему работалось наиболее комфортно в течение карьеры.
- Говорят, в начале 2000-х зарплаты в открытом чемпионате Беларуси составляли порядка 6-7 тысяч долларов. Это так?
- Это была не средняя зарплата. Да, такие были, но у топовых хоккеистов. Но тогда экстралига была сильна, сюда приезжали очень многие, кто не приходил в составы сильных клубов. Думаю, они показывали здесь неплохой уровень, за ними тянулось молодое поколение.
- Ходят слухи, что Шапиро часто сравнивал хоккеистов с доярками в колхозах...
- Да, возможно, есть среди хоккеистов определенные люди, которые... выставляются там в "инстаграме". Тем не менее процентов 80-90 — это вполне нормальные люди. А вот что Шапиро сравнивал хоккеистов с трактористами, слышал.
- На пользу ли минскому "Динамо" пойдет приглашение Вудкрофта? У вас с ним не сложилось.
- Не считаю, что у меня с Крэйгом не сложилось. Да и многие белорусские игроки, напротив, показали свой максимум.
- Кто является лучшим белорусским хоккеистом в суверенной истории?
- Руслан Салей. Он был лидером как в раздевалке, так и вне ее. Он был примером для всех. Даже ветераны, когда он приезжал из-за океана, смотрели на него, во многом копировали.
- Кого назовете лучшим тренером из тех, с кем доводилось работать?
- Одного сразу не назову. Такого, который бы мне нравился... Пожалуй, это Андриевский, Покович и Шуплер. Эта тройка. Самое главное, чтобы тебе об ошибках говорили в лицо, а не за спиной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Кулаков в передаче "Итоги недели" на "Беларусь 5" рассказал, с кем из тренеров ему работалось наиболее комфортно в течение карьеры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)