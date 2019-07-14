ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жителям частного сектора Минска выдадут индивидуальные контейнеры для мусора

15.07.2019 07:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Частные домовладения столицы обеспечат в текущем году индивидуальными пластиковыми контейнерами для мусора вместимостью 120 л каждый.

Как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом шла речь на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

— В пользование жителям частного сектора районов, которые обслуживает наша компания, передадим 3 580 контейнеров. К настоящему времени уже расставлено 900 штук во Фрунзенском, со следующей недели начнем выдавать жителям Московского, а затем Октябрьского районов, — рассказал директор по коммерческим вопросам СООО «РЕМОНДИС Минск» Инго Тауш.

Он отметил, что ежедневно 40–50 контейнеров развозят непосредственно по адресам. Жители, которых не было дома в момент доставки емкости, затем приезжают на предприятие и забирают их самостоятельно.


— Планируем до конца сентября обеспечить контейнерами для смешанного мусора все частные домовладения трех районов. Со временем займемся выдачей таких же контейнеров и для вторичных материальных ресурсов, — проинформировал И. Тауш.

Аналогичную работу проводит и второй оператор по обращению ТКО — КУП «Спецкоммунавтотранс». Как уточнил заместитель директора предприятия Виталий Волчецкий, жителям частного сектора Заводского, Ленинского, Партизанского, Первомайского, Советского, Центрального районов до конца августа выдадут 12 240 пластиковых контейнеров вместимостью 120 л. Половина из них — для ВМР, другая — для ТКО.

Когда частные домовладения оснастят персональными мусорными баками, забирать мусор в кварталах индивидуальной жилой застройки будут только из них.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Частные домовладения столицы обеспечат в текущем году индивидуальными пластиковыми контейнерами для мусора вместимостью 120 л каждый.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика