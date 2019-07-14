Жителям частного сектора Минска выдадут индивидуальные контейнеры для мусора

передает корреспондент агентства «Минск-Новости», об этом шла речь на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий. Каккорреспондент агентства «Минск-Новости», об этом шла речь на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.





— В пользование жителям частного сектора районов, которые обслуживает наша компания, передадим 3 580 контейнеров. К настоящему времени уже расставлено 900 штук во Фрунзенском, со следующей недели начнем выдавать жителям Московского, а затем Октябрьского районов, — рассказал директор по коммерческим вопросам СООО «РЕМОНДИС Минск» Инго Тауш.





Он отметил, что ежедневно 40–50 контейнеров развозят непосредственно по адресам. Жители, которых не было дома в момент доставки емкости, затем приезжают на предприятие и забирают их самостоятельно.









— Планируем до конца сентября обеспечить контейнерами для смешанного мусора все частные домовладения трех районов. Со временем займемся выдачей таких же контейнеров и для вторичных материальных ресурсов, — проинформировал И. Тауш.





Аналогичную работу проводит и второй оператор по обращению ТКО — КУП «Спецкоммунавтотранс». Как уточнил заместитель директора предприятия Виталий Волчецкий, жителям частного сектора Заводского, Ленинского, Партизанского, Первомайского, Советского, Центрального районов до конца августа выдадут 12 240 пластиковых контейнеров вместимостью 120 л. Половина из них — для ВМР, другая — для ТКО.





Когда частные домовладения оснастят персональными мусорными баками, забирать мусор в кварталах индивидуальной жилой застройки будут только из них.



