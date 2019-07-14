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"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

15.07.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества, и пришли с желтыми воздушными шарами.

Полиция вытеснила протестующих с места проведения парада. Впоследствии между возмутителями спокойствия и силами порядка возникли стычки, сообщают в воскресенье французские СМИ.

Группа из нескольких десятков человек, заявлявших, что они представляют "желтые жилеты", пыталась прорваться через ряды стражей порядка, которые взяли ее в кольцо. На видео, распространенных очевидцами, можно видеть ожесточенную перепалку правоохранителей с "желтыми жилетами".


"Я ничего не слышал отсюда (с президентской трибуны парада - Прим). Я не сомневаюсь, что некоторые люди хотели выразить свое мнение. Всем известно, что они делают это в течение многих, многих суббот. Главное, что парад прошел хорошо и что мы смогли выразить армии, раненым военным нашу признательность и наше доверие", - заявил журналистам после парада премьер-министр Франции Эдуар Филипп
 
 
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Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона,...
 
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