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Кортеж Зеленского попал в ДТП

15.07.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети.


фото: Страна

Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
В Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхавших с курортов, попала в ДТП. Как сообщает 14 июля издание Страна со ссылкой на Управление госохраны, с автобусами столкнулись три автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского.

Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет. Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.


Страна

"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - рассказал источник.

Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся на самолете.

Ранее сообщалост, что в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил КПП на админгранице с Крымом. Он также искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями.
 
 
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Три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети.
 
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