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Кортеж Зеленского попал в ДТП
Источник материала: Партизан
Три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети.
фото: Страна
Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
В Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхавших с курортов, попала в ДТП. Как сообщает 14 июля
Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет. Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
Страна
"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - рассказал источник.
Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся на самолете.
Ранее сообщалост, что в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил КПП на админгранице с Крымом. Он также искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями.
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Три авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с автобусами, в которых ехали дети.
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