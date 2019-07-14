Кортеж Зеленского попал в ДТП

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Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.

издание Страна со ссылкой на Управление госохраны, с автобусами столкнулись три автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского. В Запорожской области колонна автобусов, которая везла отдыхавших с курортов, попала в ДТП. Как сообщает 14 июляСтрана со ссылкой на Управление госохраны, с автобусами столкнулись три автомобиля из кортежа президента Владимира Зеленского.





Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет. Пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.









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"В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда - и ДТП", - рассказал источник.





Отмечается, что Зеленского в кортеже не было - в Киев он вернулся на самолете.





Ранее сообщалост, что в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил КПП на админгранице с Крымом. Он также искупался в Черном море вместе с сотрудниками администрации и местными жителями.