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Шок: 18 собак полностью съели своего хозяина в США

15.07.2019 07:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США мужчину съели собаки, жившие на его участке, сообщает The Washington Post.


 Фото носит иллюстрационный характер
57-летний американец жил один в доме вместе с 18 собаками. Родственники, как правило, приезжали к нему раз в несколько недель и помогали с покупками, .korrespondent.net

Спустя время, в мае, они обратились в правоохранительные органы, так как не могли связаться с мужчиной еще с апреля, а в дом его попасть не получалось из-за агрессивных собак.
 
Когда сотрудники полиции явились в дом американца, то никого не обнаружили. Однако вскоре они нашли небольшой фрагмент кости, а после в экскрементах животных – похожие фрагменты и клочки волос.
 
Экспертиза показала, что все это принадлежало исчезнувшему мужчине. По всей видимости, животные полностью его съели.
 
13 собак усыпили из-за агрессивного поведения – они убили двух своих сородичей. Еще троих отправили в приют.
 
 
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В США мужчину съели собаки, жившие на его участке, сообщает The Washington Post.
 
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