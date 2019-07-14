Шок: 18 собак полностью съели своего хозяина в США

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korrespondent.net 57-летний американец жил один в доме вместе с 18 собаками. Родственники, как правило, приезжали к нему раз в несколько недель и помогали с покупками, .





Спустя время, в мае, они обратились в правоохранительные органы, так как не могли связаться с мужчиной еще с апреля, а в дом его попасть не получалось из-за агрессивных собак.

Когда сотрудники полиции явились в дом американца, то никого не обнаружили. Однако вскоре они нашли небольшой фрагмент кости, а после в экскрементах животных – похожие фрагменты и клочки волос.

Экспертиза показала, что все это принадлежало исчезнувшему мужчине. По всей видимости, животные полностью его съели.

13 собак усыпили из-за агрессивного поведения – они убили двух своих сородичей. Еще троих отправили в приют.



