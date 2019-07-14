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В Москве акция прошла против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы. В Париже "отметили" день взятия Бастилии
Источник материала: Партизан
14 июля в Москве состоялась акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. В Париже после парада в День взятия Бастилии прошла очередная акция «желтых жилетов». И в столице России, и в столице Франции, не обошлось без задержаний.
Фото: Reuters
14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters
В Москве акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу проходила днем 14 июля. Она началась в Новопушкинском сквере как встреча кандидатов в депутаты с избирателями. Ее организаторами и участниками стали кандидаты в депутаты, которые накануне не прошли регистрацию в ЦИК после проверки подписных листов. От Новопушкинского сквера протестующие двинулись к зданию столичной мэрии, а оттуда — к Мосгоризбиркому на Моховой улице. У здания Мосгоризбиркома кто-то из протестующих попытался разбить палатку, после чего начались задержания
По данным «ОВД-Инфо» всего задержали 39 человек. После полуночи их постепенно начали выпускать из полиции.
Фото: Reuters
14 июля 2019 года, Москва, Россия. Фото: Reuters
В Париже полиция задержала в воскресенье 175 человек на Елисейских Полях за участие в неразрешенной манифестации, а также за другие нарушения закона, передает телеканал BFMTV.
Задержанных обвинили в ношении запрещенного оружия, насилии в отношении представителей органов власти, нанесении ущерба имуществу, а также участии в акции, о которой городские власти не были уведомлены заранее.
Очередная акция «желтых жилетов» прошла после парада в честь Дня взятия Бастилии. Многих не пропускали к Елисейским полям не пропускали из-за надетых желтых жилетов, поэтому некоторые проходили с воздушными шариками того же цвета.
Как отмечает RFI, участники несогласованной акции сносили металлические заградительные барьеры, поджигали урны для мусора и туалетные кабины.
В итоге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
Фото: Reuters
14 июля 2019 года, Париж, Франция. Фото: Reuters
Движение «желтых жилетов» — спонтанное протестное движение во Франции, без выраженного лидера, появившееся в конце 2018 года. Первоначально причиной данных манифестаций послужило повышение цены на топливо (вследствие повышения цены на нефтепродукты), затем требования участников расширились до отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.
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В Москве акция прошла против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы. В Париже "отметили" день взятия Бастилии
14 июля в Москве состоялась акция с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. В Париже после парада в День взятия Бастилии...
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