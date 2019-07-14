«Путешественники» считают украинок самой сексуальной нацией в мире. У Украины много красавиц в спорте

Источник материала: Tut.by

Пользователи онлайн-сервиса для путешественников Big Seven Travel назвали украинок представительницами самой сексуальной нации в мире. В Big Seven Travel отмечают, что не удивлены результатом, ведь среди известных моделей довольно много уроженок Украины. В украинском спорте также хватает красавиц, в чем убедились редакторы SPORT.TUT.BY.

Марина Бех-Романчук

23-летняя прыгунья в высоту Марина Бех-Романчук — серебряный призер чемпионата Европы (2018) и чемпионка II Европейских игр 2019 года в Минске.

Анна Ризатдинова

25-летняя гимнастка Анна Ризатдинова — бронзовый призер Олимпийских игр (2016) и чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Дарья Билодед

18-летняя дзюдоистка Дарья Билодед — чемпионка мира (2018), чемпионка Европы (2017) и победительница II Европейских игр 2019 года в Минске.

Юлия Левченко

21-летняя прыгунья в высоту Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира (2019).

Ольга Саладуха

36-летняя прыгунья в длину Ольга Саладуха — бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпионка мира (2011) и 3-кратная чемпионка Европы.

Элина Свитолина

24-летняя теннисистка Элина Свитолина — чемпионка итогового турнира WTA (2018) и победительница еще 12 турниров.