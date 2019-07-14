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«Путешественники» считают украинок самой сексуальной нацией в мире. У Украины много красавиц в спорте
Источник материала: Tut.by
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Марина Бех-Романчук
23-летняя прыгунья в высоту Марина Бех-Романчук — серебряный призер чемпионата Европы (2018) и чемпионка II Европейских игр 2019 года в Минске.
Анна Ризатдинова
25-летняя гимнастка Анна Ризатдинова — бронзовый призер Олимпийских игр (2016) и чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
Дарья Билодед
18-летняя дзюдоистка Дарья Билодед — чемпионка мира (2018), чемпионка Европы (2017) и победительница II Европейских игр 2019 года в Минске.
Юлия Левченко
21-летняя прыгунья в высоту Юлия Левченко — серебряный призер чемпионата мира (2019).
Ольга Саладуха
36-летняя прыгунья в длину Ольга Саладуха — бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпионка мира (2011) и 3-кратная чемпионка Европы.
Элина Свитолина
24-летняя теннисистка Элина Свитолина — чемпионка итогового турнира WTA (2018) и победительница еще 12 турниров.
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