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В Речице пьяный водитель на Audi врезался в автомобиль ГАИ
Источник материала: Tut.by
Авария произошла в ночь с 12 на 13 июля. В ДТП никто не пострадал. Об этом
Автомобиль ГАИ патрулировал территорию в Речице. Примерно в 00.05 сотрудники ГАИ разбирались с нарушителем-пешеходом: в этот момент в служебный автомобиль врезалась Audi А4. За рулем находился 33-летний нетрезвый водитель.
В ГАИ отметили, что патрульная машина была обозначена аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета.
В результате ДТП пострадавших нет, однако автомобили получили значительные механические повреждения.
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В ГАИ отметили, что патрульная машина была обозначена аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета.
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