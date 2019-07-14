В Речице пьяный водитель на Audi врезался в автомобиль ГАИ

Источник материала: Tut.by

Авария произошла в ночь с 12 на 13 июля. В ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.



Фото: пресс-служба МВД

Автомобиль ГАИ патрулировал территорию в Речице. Примерно в 00.05 сотрудники ГАИ разбирались с нарушителем-пешеходом: в этот момент в служебный автомобиль врезалась Audi А4. За рулем находился 33-летний нетрезвый водитель.

В ГАИ отметили, что патрульная машина была обозначена аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета.



Фото: пресс-служба МВД

В результате ДТП пострадавших нет, однако автомобили получили значительные механические повреждения.