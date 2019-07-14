Назначение

Источник материала: Газета Авангард

Председатель Кривского сельского исполнительного комитетаТамара Павловна КРАСНЯКОВА.





Родилась в 1975 году в д. Кривск Буда-Кошелевского района. После окончания Могилевского библиотечного техникума им. А.С. Пушкина работала библиотекарем Звонецкой библиотеки Рогачевского района, затем главным бухгалтером Кривского сельисполкома, учителем Кривской средней школы.

С 1996 года – исполняющая обязанности заведующего Кривским детским садом, завхоз, с 2000-го – заведующая складом запчастей и ГСА колхоза им. Чапаева. С 2001 по 2010 год являлась секретарем Кривского сельисполкома, в 2009 году окончила Белорусский государственный университет по специальности «правоведение», с 2010 до 2019-го работала управляющим делами названного сельисполкома. Депутат Кривского сельского Совета депутатов.

С 10 июля текущего года назначена председателем Кривского сельского исполнительного комитета.