Байкерша и «Форд» столкнулись в Витебске

За рулем мотоцикла Honda была 26-летняя женщина. После ДТП её увезли в больницу для осмотра, сообщают «Минск-Новости».
По факту аварии проводится проверка.
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15.07.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
За рулем мотоцикла Honda была 26-летняя женщина. После ДТП её увезли в больницу для осмотра, сообщают «Минск-Новости».
По факту аварии проводится проверка.
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Авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на Московском проспекте вечером 12 июля.
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