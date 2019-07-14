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Байкерша и «Форд» столкнулись в Витебске

15.07.2019 09:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Байкерша и «Форд» столкнулись в Витебске
Фото из открытых источников
 
Теги: Минск
 
 
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