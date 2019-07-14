В Беларуси с туристов начали брать плату за подбор туров

Источник материала: Аргументы и факты

«У белорусских турагентств две беды. Первая – необоснованные скидки, которые коллеги раздают клиентам, работая практически в ноль. Вторая – туристы, которые изматывают менеджеров качественным подбором тура, а затем покупают путевку там, где гнездится первая беда», – сообщает турэксперт Лилия КОБЗИК.

Решением проблемы может быть платный подбор тура.

Одно из минских агентств ввело плату в размере 50 рублей за подбор тура для тех, кто ранее не работал с компанией.