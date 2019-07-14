ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с туристов начали брать плату за подбор туров

15.07.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с туристов начали брать плату за подбор туров
shutterstock.com

«У белорусских турагентств две беды. Первая – необоснованные скидки, которые коллеги раздают клиентам, работая практически в ноль. Вторая – туристы, которые изматывают менеджеров качественным подбором тура, а затем покупают путевку там, где гнездится первая беда», – сообщает турэксперт Лилия КОБЗИК

Решением проблемы может быть платный подбор тура.

Одно из минских агентств ввело плату в размере 50 рублей за подбор тура для тех, кто ранее не работал с компанией.

В случае оформления тура эти деньги будут включены в стоимость, если нет – они «будут потрачены на успокоительное для менеджера». 

В Беларуси с туристов начали брать плату за подбор туров
Шенгенская виза подорожает до 80 евро с 2 февраля 2020 года
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что минские турагентства начали делать платным подбор тура, сообщается на сайте Республиканского союза туристический организаций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сложное ли это дело — быть костюмером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика