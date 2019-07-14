ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы рассказали, почему не вернулись на Луну

15.07.2019 09:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американские астронавты к настоящему моменту уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS, пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: redd.it

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск», — сказал Брайденстайн. На уточняющий вопрос журналистки о том, что он подразумевает под «политическим риском», глава американского космического ведомства пояснил, что «говорит о финансировании».

«В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и [высадиться] на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее», — добавил Брайденстайн.

Как он подтвердил, цель ведомства состоит в том, чтобы после столь длительного перерыва первым человеком, ступившим на Луну, была именно женщина.

«В рамках программы „Артемида“ у нас очень разнообразный, высококвалифицированный корпус астронавтов, включающий женщин. Так что теперь, возвращаясь на Луну, мы идем всей Америкой», — отметил руководитель NASA.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам директор агентства Джеймса Брайденстайна, всему виной вопросы, связанные с финансированием.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с туристов начали брать плату за подбор туров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика