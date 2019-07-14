Американцы рассказали, почему не вернулись на Луну

Источник материала: Tut.by

Американские астронавты к настоящему моменту уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS, пишет ТАСС.



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«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска. Откровенно говоря, к настоящему моменту мы были бы на Марсе, если бы не политический риск», — сказал Брайденстайн. На уточняющий вопрос журналистки о том, что он подразумевает под «политическим риском», глава американского космического ведомства пояснил, что «говорит о финансировании».

«В прошлом, в 1990-х и 2000-х годах, мы прилагали усилия, чтобы вернуться на Луну и [высадиться] на Марс, и в каждом случае программа была слишком долгой. Она занимала слишком много времени и денег. Как сказал президент [США Дональд Трамп], чтобы избежать политического риска, мы хотим продвигаться быстрее», — добавил Брайденстайн.

Как он подтвердил, цель ведомства состоит в том, чтобы после столь длительного перерыва первым человеком, ступившим на Луну, была именно женщина.

«В рамках программы „Артемида“ у нас очень разнообразный, высококвалифицированный корпус астронавтов, включающий женщин. Так что теперь, возвращаясь на Луну, мы идем всей Америкой», — отметил руководитель NASA.