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Схватку собаки и медведя запечатлели на видео в США
15.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На кадры камер наружного видеонаблюдения попала схватка дикого медведя и домашней собаки, сообщает издание Patch.
Медведь забрался во двор дома Марка Стинциано из штат Нью-Джерси в США. По всей видимости, животное проголодалось и решило поживиться содержимым кормушки для птиц.
Однако, как только косолапый приступил к трапезе, на него накинулась соседская собака, которая решила защитить дом от незваного гостя. Медведь не ожидал такого приема и бросился бежать. Все благополучно закончилось, так как хозяев не было дома.
В свою очередь, Марк оценил поступок пса и отблагодарил его сочным стейком.
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На кадры камер наружного видеонаблюдения попала схватка дикого медведя и домашней собаки, сообщает издание Patch. Медведь забрался во двор дома Марка Стинциано из...
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