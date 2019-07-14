Феномен пирамид

Источник материала: Новости Хотимска

Пирамиды – известнейший феномен в истории человеческой цивилизации. Их строительство трудно объяснить какой-либо одной теорией, но ясно одно – пирамиды возводили в разных уголках планеты с какой-то неведомой нам целью.

И хотя при одном лишь упоминании о пирамидах в сознании возникают уже ставшие классическими образы с плато Гизы в Египте, строились они и в Южной, Северной и Центральной Америке. Подобные сооружения имеют место быть также в континентальной Европе, Великобритании и Азии.