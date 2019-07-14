Ребристые ногти-почему возникает эта проблема?

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, дорогие читатели! Любительницы красивого маникюра наверняка знают о проблемах с ногтями. Сегодня разберемся, почему ногти на руках ребристые и в чем причина такого дефекта. Оставайтесь с нами и узнаете много нового. Уход за руками неотъемлемая процедура. А вот здоровье ногтей играет особую важность. Кроме того, что их можно покрыть лаком, еще необходимоследить за состоянием их поверхности. Возможна такая неприятность как появление ребристости на пластине ногтей, что подрывает авторитет здоровья и красоты. Появление некоторой ребристости, может свидетельствовать о нарушении некоторых функций в организме, в том числе и возможное наличие грибка ногтей.

Ребристость может быть как продольной так и поперечной. Чаще всего поперечные полоски свидетельствуют о влиянии окружающих неблагоприятных факторах. Появление продольных, связано с проблемами внутреннего характера и недостатка витамин.

Ребристые ногти на руках причины



1.Авитаминоз.

Обратите внимание на качество вашего питания. Возможно у вас есть потребность в витаминах, что и есть причиной ребристости пластины. А именно витамины А и В. А также необходим кальций и селен, как строительный материал для ногтей. Больше употребляйте растительной пищи, она богата селеном. Либо дополняйте свою пищу биодобавками, богатыми этими микроэлементами.

2.Внутренние проблемы.

Ребристость пластин может свидетельствовать о нарушениях в с сердечно-сосудистой системе, проблем с щитовидной железой а также неполадки с легкими , сахарный диабет. Возможен дисбаланс в желудочно-кишечном тракте.

3.Недостаток жидкости.

Нарушение водного баланса также может спровоцировать нарушение ногтевой пластины и возникает ребристость. Пейте больше воды. Вода устраняет практически все возможные проблемы в организме. С ней уходят все нежелательные токсины и микроорганизмы, нарушающие процессы нашей нормальной жизнедеятельности.





4.Внешнее воздействие.

Воздействие внешних факторов(неудачный маникюр). Возможные повреждения кутикулы и занесение инфекции, могут спровоцировать дефект ребристости ногтевой пластины.

5.Грибковое поражение.

Может отразиться на ногтях в виде экземы. В таком случае поражается не только пластина, образующая ребристую поверхность, но возможно покраснение и зуд кожи вокруг ногтей. В таком случае незамедлительно обращайтесь к специалисту, для назначения должного лечения.

Если вы обратились к врачу и здоровье оказалось ваше в норме, тогда попробуем помочь вашим ногтям справиться с ребристостью, самостоятельно с помощью оздоровительных ванночек.

При этом не забываем пить не меньше 2 литров воды и полноценно питаться, принимая витамины А и Е. Селен как обязательный строительный микроэлемент, всегда должен быть в твоей продуктовой корзине. Он содержится в яйцах, морепродуктах, печени и др. Ежедневно наносите увлажняющий крем для рук и ногтей. Чтобы избежать какой либо инфекции, не пользуйтесь чужими маникюрными приборами. Это тоже может стать причиной, почему ногти на руках ребристые.







Лечение

Для приобретения нормальных гладких ноготков, применяют ежедневные ванночки. В пол литре теплой воды разведите 1 столовую ложку соли (лучше морской). Еще можно добавить сок лимона и несколько капель йода. Погружаем руки на 15 мин. После чего вытираем и наносим увлажняющий крем на пальцы и ноготки.

При окрашивании избегайте жидкости на основе ацетона. Давайте ногтям отдыхать между покрытиями лаком. Лучше нанесите защитную жидкость, которая подлечит и укрепит вашу пластину. Наносите масло для кутикулы, либо же просто вазелин. Обратите внимание на свежую зелень, яблоки, виноград, бананы. Не контактируйте с химическими средствами для уборки, пользуйтесь перчатками.

Уловки скрывающие неровность и ребристость на ногтях

Можно отполировать и отшлифовать пластину (но не советую, т.к она становится тоньше и истончается).

Скрыть под слоем гель-лака или наращенными ногтями.

Использовать выравнивающие основы. Или наносить лаки в несколько слоев.

Избегать лаки с перламутровым блеском, чтобы не привлекать внимание к неидеальности своих ногтей.

Этими секретами можно воспользоваться пока не известна тебе причина, почему ногти на руках ребристые. Но не закидывай ее в дальний ящик, маскируясь за этими уловками, а прими меры для ее устранения. Ведь истинная красота имеет здоровую основу. Тебе этого и желаю !