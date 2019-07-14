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Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз немецкой посуды
15.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии немецкой столовой посуды, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.
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Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии немецкой столовой посуды, сообщили БЕЛТА в...
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