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Нацбанк: рост цен на овощи в годовом выражении в июне значительно замедлился

15.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Годовой темп роста цен на плодоовощную продукцию в июне значительно замедлился. Об этом говорится в обзоре инфляции за июнь, размещенном на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

После ускорения в мае до 9,5% годовой темп роста цен на плодоовощную продукцию в июне снизился до 4%. Этому во многом способствовало замедление годового темпа роста цен на белокочанную капусту после продолжительного периода ускоренного роста (с ноября 2018 года), а также на большинство других видов овощей. В то же время существенно увеличился темп роста цен на картофель. Годовой темп роста цен на фрукты также сдерживали общее снижение сезонных цен.

В целом годовой прирост потребительских цен в июне замедлился на 0,5 процентного пункта и составил 5,7%. Относительно мая потребительские цены снизились на 0,06%.

В июне отмечается замедление годовых темпов роста основных ценовых индикаторов потребительского рынка. Годовая базовая инфляция уменьшилась с 5,2% в мае до 4,8% в июне 2019 года. Менее интенсивная динамика показателя во многом связана со снижением влияния конъюнктурного шока на рынке мясной продукции. Ускоренный рост цен на мясо и мясопродукты начался в июне 2018 года и сохранялся до конца года, в результате базовая инфляция превысила трендовую. «Складывающиеся в текущем году темпы роста цен на мясную продукцию при условии отсутствия воздействия новых шоков будут способствовать дальнейшему замедлению базовой инфляции в годовом выражении и ее приближению к уровню трендовой», — отметили в Нацбанке. По итогам первого полугодия цены на мясо и мясопродукты уменьшились на 0,7% (июнь 2019 года к декабрю 2018 года).

Трендовая инфляция замедлилась на 0,1 процентного пункта в годовом выражении и составила 4,5% в июне. Средняя интенсивность прироста потребительских цен снизилась до 4,2% (4,6% месяцем ранее).

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в июне составил 8,1% (8,2% месяцем ранее). В целом динамика цен и тарифов на регулируемые позиции в годовом выражении сохраняется практически на одном уровне на протяжении последних четырех месяцев.

 
 
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Годовой темп роста цен на плодоовощную продукцию в июне значительно замедлился. Об этом говорится в обзоре инфляции за июнь, размещенном на сайте Нацбанка,...
 
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