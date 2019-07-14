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Сложное ли это дело — быть костюмером

15.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Во время городских и районных мероприятий сложно не заметить красивые костюмы выступающих. Корреспондент «СК» решила выяснить, кто же создаёт эту красоту и сложное ли это дело.

Уже 7 лет Оксана Иванова работает костюмером в Районном центре культуры и народного творчества. Почти все наряды, которые мы видим на артистах по праздникам, созданы её руками.

Сложное ли это дело — быть костюмером

— Я с самого детства любила шить и вязать. Мама и бабушка очень любили заниматься рукоделием, и я пошла по их стопам, — рассказывает костюмер. — Уже в 10 лет я могла вязать для себя вещи. А шить научилась в школе на уроках домоводства. Уже тогда поняла, как сильно меня завораживает процесс превращения куска ткани в полноценный предмет одежды.

Сложное ли это дело — быть костюмером

Неудивительно, что после школы девушка отправилась в училище в родном Смоленске, выбрав специальность «портной верхней женской одежды». По словам Оксаны Ивановой, она ни на один день не усомнилась в том, что сделала правильный выбор профессии.

— Самая интересная часть моей работы — создание новых нарядов, — признаётся костюмер. — За эти годы я поняла, что работаю на своём месте. Ведь у моих коллег-портных на фабриках работа исключительно техническая, в то время как у меня есть возможность творить.

Сложное ли это дело — быть костюмером

Когда для мероприятия задумывается какой-то номер, то для него сразу же продумывают и образы артистов. Часто можно использовать уже то, что есть, но приходится создавать и новые костюмы. В таком случае Оксана Евгеньевна вместе с директором учреждения Людмилой Палеевой придумывают новые наряды. На основе идей делаются эскизы, подбираются ткани и фурнитура. Если необходимо, то нужные материалы закупают.

— Нет какого-то среднего количества времени, которое нужно для создания костюма, — объясняет Оксана Иванова. — Всё зависит от сложности изделия и общего объёма работ.

В момент написания материала Оксана Иванова шила новый костюм князя Ростислава Мстиславовича, который уже порадовал гостей фестиваля в Александрии. Но это не все обязанности костюмера. Кроме шитья новых нарядов она готовит уже имеющиеся к выступлениям: гладит, подшивает, подгоняет по размеру. Готовые костюмы помещают на специальные вешалки. К каждому вешают ярлычок с фамилией того, для кого эта одежда предназначается.

Сложное ли это дело — быть костюмером

Несмотря на то, что работа Оксаны Евгеньевны связана с декоративно-прикладным искусством, женщина с удовольствием занимается им и в свободное время, которое посвящает вязанию и внукам.

— Из моих детей никто не выбрал творческую профессию. Зато внучка любит рисовать, и я вижу, что она с интересом поглядывает на моё рукоделие, — делится костюмер.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
 
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Во время городских и районных мероприятий сложно не заметить красивые костюмы выступающих. Корреспондент «СК» решила выяснить, кто же создаёт эту красоту и...
 
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